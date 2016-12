TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Francesca Vitalini





Un sms, una telefonata o una notifica per ricordare al paziente di assumere il farmaco giusto all’ora esatta o per avvisarlo quando si avvicina l’esaurimento della confezione.

È il progetto “Segui la terapia” e per aderirvi è necessario recarsi in una delle mille farmacie aderenti sul territorio nazionale e disponibili sul sito seguilaterapia.it e richiedere di essere inserito gratuitamente nel sistema fornendo al farmacista il piano di cura rilasciato dal medico curante e il numero di telefono sul quale ricevere il promemoria o essere ricontattato. Sarà il paziente a scegliere come essere avvisato: un semplice sms, un messaggio vocale sul telefono di casa oppure un messaggio tramite app dedicata.

Con i dati lasciati dal paziente il farmacista potrà creare il piano di cura personale del paziente, ma dovrà essere aggiornato su eventuali modifiche di dosaggi e/o medicinali da parte del medico, in modo che il piano di cura sia sempre aggiornato.

Il progetto, presentato il 4 giugno al Ministero della Salute, intende dare una risposta a quello che l’AIFA ha individuato nei suoi report come una delle principali cause di non efficacia delle terapie farmacologiche: la scarsa aderenza alle prescrizioni del dottore “che è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia per i pazienti sia per il sistema sanitario nazionale”.

Il progetto pilota durerà due anni, coinvolgendo circa 20mila pazienti. È realizzato con il supporto dell’azienda farmaceutica Mylan ed ha il patrocinio di Federfarma e Fofi.