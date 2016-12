TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

La schizofrenia è una patologia mentale complessa, multifattoriale, difficile, specie nei casi in cui la malattia non risponde efficacemente alle terapie standard. Il progetto europeo m-Resist, ovvero Mobile Therapeutic Attention for patients with Treatment Resistant Schizophrenia, partito nel 2015 con durata triennale, è attualmente impegnato a sviluppare un programma terapeutico personalizzato che utilizza smartphone e dispositivi tecnologici indossabili da polso, in grado di coinvolgere attivamente i pazienti affetti da schizofrenia nella gestione della propria malattia. Il progetto ha un duplice obiettivo: migliorare l’aderenza alle cure e riportare i pazienti a una buona qualità di vita socio-relazionale. m-Resist, cui partecipano prestigiosi enti internazionali, annovera anche una azienda italiana, Ab.Acus di Milano, specializzata nella progettazione e sviluppo di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati.

La schizofrenia è una patologia mentale fra le più diffuse e meglio note: debilitante, impoverisce la qualità di vita di chi vive (e assiste) la malattia a causa del coinvolgimento sia della sfera cognitiva che degli aspetti affettivi, sociali e relazionali. Non meno complessa è la sintomatologia, variabile a seconda dello stadio di malattia, con una gamma di manifestazioni che possono comprendere fra le tante anche stati ansiogeni e depressivi importanti, deficit di attenzione e un calo motivazionale verso la vita in tutte le sue dimensioni. I disturbi psicotici, nella Comunità Europea, interessano all’incirca 5 milioni di persone, di cui alcune forme – stimate tra il 30-50% - sono refrattarie alle terapie tradizionali contro un 10-20% invece altamente poco rispondenti alle cure, esponendo la persona affetta da malattia a un più elevato rischio di ricadute, a una sintomatologia più acuta e persistente, a periodi di ospedalizzazione più lunghi, fino a maggiori probabilità di mortalità e/o suicidi. «I numeri e le implicazioni della schizofrenia, specie nei casi più gravi - spiega l’Ingegner Ilaria De Vita di Ab.Acus – hanno invitato la scienza e la ricerca a studiare soluzioni gestionali e terapeutiche più efficaci, utilizzando soluzioni di supporto alla cura farmacologica». Quali, ad esempio, il ricorso a fini terapeutici, a strumentazioni tecnologiche digitali o indossabili: obiettivi cui mira l’innovativo m-Resist, un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, il principale strumento di finanziamento europeo che supporta la ricerca scientifica e tecnologica attraverso collaborazioni transnazionali di imprese, università, centri di ricerca, ospedali. Al progetto partecipa un consorzio internazionale costituito da 12 enti eterogenei e multidisciplinari: la Fundacio Ticsalut, in veste di coordinatore, la Fundacio Privada Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, il Parc Sanitari Sant Joan de Deu e l’Agencia de qualitat i avaluacio sanitaires de Catalunya, tutti di Barcellona (Spagna); l’israeliano The Gerther Institute for Epidemiology & Health Policy Research Ltd; l’università finlandese Oulun Yliopisto; l’azienda I-minds VZM di Gent (Belgio); la multinazionale IBM Global Services Espana di Madrid (Spagna); l’Athens Technology Center e l’Institute of Communication and Computer Systems in Grecia; il Semmelweis Egyetem di Budapest (Ungheria) e infine l’azienda italiana Ab.Acus di Milano.

m-Resist intende proporre e strutturare un nuovo approccio alla schizofrenia, personalizzando i trattamenti psichiatrici e psicosociali, grazie alla progettazione e al ricorso a dispositivi mobili e indossabili, al fine di coinvolgere attivamente il paziente nella gestione della ‘sua’ malattia. Il coinvolgimento si realizza attraverso questionari, interazioni dirette con il clinico, monitoraggio costante dei propri parametri fisiologici, sociali e comportamentali, il tutto tramite applicazione mobile dedicata. Sono numerose le evidenze scientifiche che attestano, infatti, l’efficacia di strategie di intervento basate sulla tecnologia m-Health, ovvero di una medicina auto-partecipativa che segue da vicino o ‘corpo a corpo’ il malato. «Il ruolo attivo del paziente alla cura - continua De Vita – migliora l’aderenza terapeutica con ricadute positive sull’iter della malattia sia per quanto riguarda l’intensità della sintomatologia, sia riducendo sensibilmente il numero di ricadute e/o il periodo di ospedalizzazione».

m-Resist non esclude le opportunità terapeutiche fino ad ora utilizzate, ma agirà laddove necessario in sinergia con esse. Si propone, infatti, come programma di terapia ‘integrato’, ovvero un modello di cura innovativo e sostenibile che integra l’esame di importanti database clinici con l’acquisizione di informazioni in tempo reale provenienti da smartphone, nel dettaglio questionari per la valutazione clinica del paziente e dati di tipo comportamentale acquisisti da sensori mobile e wearable. L’utilizzo combinato di informazioni sull’attività sociale, motoria e di aderenza terapeutica è tale da essere predittivo dei rischi o delle lacune nel trattamento dei pazienti schizofrenici, assicurando così uno strumento di valutazione in più allo specialista (psichiatra o psicologo) nel monitoraggio della cura e di assistenza ‘su misura’ alle necessità del paziente. Ma non solo: «m-Resist – conclude l’Ingegnere di Ab.Acus – vuole anche essere uno strumento per conoscere meglio la malattia, a vantaggio di un approccio decisionale e terapeutico più efficace e ad hoc per ogni singolo paziente, grazie all’utilizzo di modelli predittivi basati sull’analisi a posteriori dei big data clinici e comportamentali. Parte integrante del progetto è la realizzazione di algoritmi predittivi di stress, aderenza terapeutica e depressione». m-Resist, che avrà una durata totale di 36 mesi (gennaio 2015-dicembre 2017), si avvale di un finanziamento della Comunità europea di oltre 4 milioni di euro. Un progetto le cui prospettive e applicazioni sono molto attese, già a partire dai primi test, al termine del programma, che verranno attuati su un gruppo di medici, pazienti e care-giver volontari in tre siti clinici, Spagna, Ungheria e Israele.

Il Progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nel programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, grant agreement No 644721.