TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Si è spento lo scorso 10 settembre Raffaele Bernardini, il nostro direttore.

Ci ha lasciati improvvisamente mentre lavorava alacremente per l’edizione di questo mese, con lo stesso entusiasmo che aveva messo in ogni numero del giornale da dodici anni a questa parte.

Raffaele non era solamente il direttore di Telemeditalia: nè era il presidente, l’amministratore delegato, il direttore del personale, il talent scout e il manager delle pubbliche relazioni. Oltre che ovviamente il papà della testata, da lui immaginata quando in Italia la telemedicina muoveva ancora i primi timidi passi.

Un progetto, quello del giornale, a cui Raffaele ha dedicato tutto se stesso, perennemente alla ricerca di modi innovativi di fare informazione in campi “difficili” come quelli della salute, delle tecnologie sanitarie e dei farmaci.

Il tutto – va specificato – senza nessun tornaconto economico personale. Tutte le risorse che Raffaele riusciva a raccogliere per Telemeditalia venivano infatti completamente reinvestite nel giornale, e usate per la maggior parte per i compensi di redattori e collaboratori. Perchè fra i meriti di Raffaele c’è quello di non aver mai chiesto a nessuno di lavorare gratis, per “ottenere visibilità” o anche per un rimborso spese. I compensi di chi scriveva per Telemeditalia sono stati sempre (almeno) in linea con quelli del tariffario dell’ordine. Nelle sue tasche invece a fine mese non entrava neanche un euro, ma la soddisfazione di vedere i lettori di Telemeditalia crescere mese dopo mese era per lui un compenso ineguagliabile.

Il compito arduo che ci attende ora è quello di mantenere alti gli standard del giornale in sua assenza. Arduo perchè’, come detto, Raffaele era una “one man band” costantemente in azione, che non si era mai lasciato spaventare da una carta d’identità che recitava “classe 1926”.

Un compito che però raccogliamo volentieri, certi che lui avrebbe voluto così.

Simone Ceccarelli