TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

La notizia proviene dagli Stati Uniti, precisamente dall’Università del Missouri (ma non si sa da quale struttura…), e si afferma che dopo i 65 anni di età le cadute, che possono rivelarsi molto gravi, possono essere prevedute con almeno tre settimane di anticipo…

Si installano in casa dei sensori, che, secondo tale Università (???), rileverebbero e misurerebbero la velocità, l’andatura e la lunghezza dei passi. Le immagini, che verrebbero elaborate automaticamente, genererebbero un “avviso e-mail” per il personale medico (???), il quale con le informazioni ricevute (???) può valutare l’insorgenza di un declino funzionale e somministrare quindi un trattamento di prevenzione.

Pare che un test in materia sia stato eseguito presso una residenza per anziani a Columbia (???), che ha mostrato come una caduta in età avanzata sia “anticipata” nell’80 per cento dei casi da una diminuzione della velocità del passo di 5 centimetri al secondo nelle precedenti 3 settimane. E nel 51 per cento dei casi il passo si accorcia.

Tale tecnologia (???) consentirebbe di rilevare in anticipo i cambiamenti ed intervenire prima che la caduta si verifichi, aiutando così gli anziani a mantenere una buona autosufficienza.

(Vero o falso???? ‘Bufala’ o ‘non bufala’???? Chi può fornirci qualche precisazione ???- n.d.r.)