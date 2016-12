TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Raffaele Bernardini





Lavoro e salute nel periodo del gran caldo: una riflessione…

Siamo veramente arrivati nel periodo del “gran caldo”, salvo “capricci occasionali del tempo”.

Certamente in tale periodo diminuisce profondamente l’efficienza professionale. L’afa si fa sentire e diminuisce la voglia di lavorare. Ed allora accade che il lavoro ne subisce le conseguenze. Perfino i managers pensano alle loro “barche”, agli aperitivi all’ultima moda, alle serate con amici, con familiari e talvolta con ‘amanti’… Anche i “tradimenti” o le “scappatelle romantiche”, le trasgressioni sessuali, nel periodo estivo sono all’ordine del giorno…

I sentimenti di estate, col caldo, si agitano anch’essi… viene il desiderio insomma di evadere… E sono notevoli le ripercussioni del gran caldo sulla salute. Viene compromesso il sistema cardiocircolatorio, i farmaci possono far sentire di più effetti indesiderati. La gente col gran caldo, dunque, si “abbiocca” e non fa sconti a nessuno. Non si risponde alle e-mail e le si lasciano in evidenza, per rispondere magari a metà settembre.

I professionisti garbati diventano spesso ineducati, nervosi e si difendono dalle contestazioni dei clienti facendo sempre riferimenti ai loro impegni, che talvolta si concretizzano in gite in barca o divagazioni varie.

Non sappiamo che cosa accade nei Paesi del mondo quando arriva il gran caldo, ma in Italia si ferma un po’ tutto. Anche i politici cercano di evitare polemiche che portino loro fastidi. Spesso sono i volontari, quelli che hanno a che fare con i disagi del prossimo, a doversi adoperare perché la loro attività continui regolarmente.

Anche gli ospedali subiscono le conseguenze del periodo estivo, che mediamente si “consuma” nei mesi di, luglio ed agosto, salvo “capricci” del tempo, che spesso vengono accolti con piacere, evitando soltanto di pensare alle “bombe d’acqua”, che possono avere gravi conseguenze ambientali. E’ inutile, nel periodo citato, pensare di concludere affari ed avere risposte a progetti ed iniziative. Si mette tutto o quasi in “lista di attesa” ed il “ritornello” è sempre lo stesso: “se ne riparla a settembre, anzi a metà settembre…” Perché quando si va in ferie (coloro naturalmente che possono andarvi) le conseguenze del rientro postferiale sono talvolta drammatiche: mal di testa, insonnie, fastidi di vario genere… e, per riprendere il normale lavoro, ci vuole tempo…

Si vanno a rivedere le e-mail ricevute e viene una gran voglia di eliminarle senza neppure leggerle. I neuroni s’infastidiscono e pensano come fare a rientrare nella normalità…

E non dimentichiamoci di quelli che col gran caldo debbono andare al mare ed… ”esporre” il loro fisico, metterlo in piena aria… uomini e donne si fanno venire vere e proprio fissazioni… Pensano alla pancia, alla cellulite, e vanno su smartphone e tablet per vedere se ci sono novità nelle diete…

L’età si fa vedere e molti ne sono terrorizzati perché debbono farsi visualizzare… talvolta cercando di nascondersi dentro l’ombrellone. Ma fatevi coraggio: si fa ricorso ai cocomeri per idratarsi, urinare e tenere a posto la pressione, che, come è noto, tende comunque ad abbassarsi col caldo…

Questa è la vita del “prossimo” col gran caldo e bisogna abituarsi e ricordare che ogni stagione ha un suo “tracciato climatico” e ambientale. Comunque un sereno “caldo” a tutti… con amore e serenità.