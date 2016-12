TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Chiara Di Nardo





Combattere l’obesità attraverso una stimolazione transcranica sarà possibile e sicuro. È quanto emerso da uno studio condotto dal prof. Livio Luzi, responsabile dell’unità di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ircss Policlinico San Donato e finanziato dal ministero italiano della Salute, i cui dati sono stati presentati il 13 giugno scorso, nell’ambito del congresso dell’American Diabetes Association a New Orleans. È stata testata l’efficacia e la sicurezza dell’applicazione della stimolazione magnetica transcranica profonda per la riduzione del desiderio impellente di cibo, chiamato “food craving”, e del peso corporeo nei soggetti obesi.

In particolare, di che cosa si tratta? La stimolazione magnetica transcranica profonda è una tecnica non invasiva in cui il paziente indossa una sorta di casco leggero che applica dall’esterno una sollecitazione elettromagnetica a differenti regioni del cervello. Ad oggi, viene utilizzata in ambito neurologico e neuropsichiatrico, per la terapia di emicranie resistenti ai trattamenti farmacologici, depressioni maggiori, dipendenze, alcuni disturbi motori. La ricerca condotta dal prof. Luzi è la prima relativa alla sua applicazione nel trattamento dell’obesità.

Lo studio prospettico randomizzato, in doppio cieco, ha coinvolto 16 pazienti obesi con Indice di massa corporea compreso tra 30 e 45, dai 22 ai 68 anni. I pazienti sono stati sottoposti a 15 sessioni di stimolazione magnetica transcranica profonda (3 sessioni settimanali per 5 settimane, con 4 settimane aggiuntive di follow-up) che hanno prodotto un miglioramento significativo dei parametri metabolici (glucosio e colesterolo) e un’importante perdita di peso, fino a meno 6 per cento. Questo il commento del prof. Luzi: “Sappiamo che esistono due tipi di fame – quella “metabolica” che percepiamo quando siamo digiuni da molte ore e sentiamo il familiare “calo di zuccheri” e quella “edonica”. La fame metabolica è regolata dall’ipotalamo e in particolare dal nucleo arcuato, aree molto in profondità all’interno del nostro cervello e che non raggiungiamo con la stimolazione magnetica transcranica. Con questa tecnica arriviamo però al lobo prefrontale della corteccia cerebrale che regola la cosiddetta fame “edonica”, quella che sperimentiamo quando desideriamo ardentemente un cibo che ci gratifica e ci soddisfa anche a livello emotivo. La fame edonica è la fame cruciale da controllare nei soggetti obesi, per ridurre la voglia di cibo e modulare il senso di gratificazione e ricompensa collegato al suo consumo. I risultati molto incoraggianti del nostro studio aprono la via a un utilizzo su larga scala di questo dispositivo sicuro e ben tollerato, non invasivo per la terapia dell’obesità, anche se dovrà essere valutato comparativamente con i trattamenti convenzionali per l’obesità, sia farmacologici sia di chirurgia bariatrica”.

Seguiranno nei prossimi mesi ulteriori indagini per la valutazione dell’efficacia del trattamento a lungo termine (oltre i sei mesi).

(Lo studio riportato nell’articolo è di grande interesse, ma si tratta di uno studio che, come è stato precisato, richiederà “ulteriori indagini”. E proprio per questo bisognerà seguire il work in progress dello studio stesso con una attività di Divulgazione Continua, che richiederà nel tempo specifici report di aggiornamento. Una divulgazione che non solo interesserà le persone obese, i pazienti, ma la società stessa, i professionisti della salute, le Istituzioni sanitarie. Occorrerà rilevare e divulgare le eventuali criticità ed i risultati che via via saranno ottenuti. Ci è stato precisato che al momento non è possibile dare indicazioni sul costo della terapia né sui tempi che saranno necessari circa l’eventuale utilizzo della terapia in parola come trattamento-standard per l’obesità. N.d.d. )