TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

A cura di Steve Cottrell, Presidente di Maetrics, e Madris Tomes, AD di Device Events

Che cos’è l’identificazione unica del dispositivo? L’Unique Device Identification (UDI) è un sistema che serve ad identificare i dispositivi medici sia durante la loro distribuzione, sia durante il loro utilizzo. L’obiettivo di questo sistema è quello di migliorare non solo la sicurezza del paziente ma anche i processi del settore sanitario. Bisogna inoltre prendere in considerazione l’introduzione in Europa del nuovo MDR (Medical Device Regulations), che sembra voler rendere l’adozione dell’identificazione unica del dispositivo un requisito fondamentale, data l’importanza della presenza di un unico standard globale da parte di tutti i protagonisti del settore sanitario.

Col sistema UDI, la tracciabilità dei dispositivi verrà migliorata e, nel caso il prodotto sia danneggiato o presenti rischi per la sicurezza, il richiamo sarà molto più rapido ed efficace. Insieme alla Food and Drug Administration (FDA) americana, che ha reso la sicurezza del paziente una priorità strategica, sviluppando una legislazione mirata per il sistema UDI, anche il Servizio sanitario nazionale (National Health Service, NHS) britannico ha sviluppato la propria versione del sistema UDI, tramite l’azione di e-procurement (pubblicata nel 2014) del ministero della Salute. Anche in questo caso la sicurezza del paziente è un elemento fondamentale. Infatti, grazie all’introduzione del sistema UDI nel NHS, la trasparenza e l’efficienza nella fornitura dei dispositivi medici i sono migliorate.

Le sfide affrontate dai produttori, americani e inglesi, già dotati del sistema UDI, non sono comunque da poco. Nonostante ciò, i vantaggi a lungo termine, che vedono dei benefici anche sul bilancio finale, valgono lo sforzo iniziale previsto per adottare l’UDI. Per ottenere tali vantaggi è comunque importante che tutti gli standard di conformità vengano soddisfatti sin dall’inizio del processo. Ma quali sono questi vantaggi? Le attività vedranno il miglioramento nel controllo delle scorte così come anche nel tempo di esecuzione necessario per identificare i problemi imminenti. Un miglioramento sarà osservabile anche nell’accuratezza della fatturazione e nella riduzione del livello di frode. Da non sottovalutare anche il potenziale aumento delle vendite compreso nei vantaggi derivanti dal sistema UDI.

Come sottolineato, Stati Uniti e Regno Unito sono due esempi per l’introduzione dell’UDI in Europa e, da loro, si possono apprendere diverse cose.

Gli USA e il sistema UDI

Anche se il settore dei dispositivi medici poteva rintracciare ed identificare i prodotti prima dell’introduzione dell’UDI, un sistema unificato globale che potesse rintracciare il nome, il modello e le informazioni generali sul dispositivo non esisteva ancora. Solo nel 2006, quando la American Hospital Association for Healthcare Resource and Materials Management (AHRMM) ha richiesto alla FDA di implementare un sistema UDI obbligatorio per i dispositivi medici, è stato constatato che, tale sistema, avrebbe potuto facilitare il rilevamento in anticipo dei problemi dei dispositivi, richiamandoli in modo più efficace e aiutando così le attività di sorveglianza post market.

Il sentiero per l’affermazione del sistema UDI è stato impervio: quando sono entrate in vigore le nuove normative, infatti, alcuni produttori si sono opposti alle novità nel livello di supervisione da parte dell FDA ed altri ancora hannno visto l’introduzione dell’UDI come un modo che assicurasse ai dispositivi medici di rimanere alla pari con i metodi di serializzazione e anti contraffazione del settore farmaceutico. Il motivo di tale scetticismo nei confronti dell’UDI si può ricondurre all’etichettatura e alla necessità di mettere in atto determinate operazioni per implementare questo sistema. Non sono stati solo i produttori a sollevare dubbi nei confronti dell’UDI, anche i fornitori dei servizi sanitari si sono mossi contro ai costi elevati e le sfide tecniche che l’adozione del sistema avrebbe portato.

Non solo negatività nei confronti dell’UDI, sull’altro piatto della bilancia si collocano, infatti, tutti coloro che, fin da subito, hanno appoggiato questo nuovo codice, considerandolo come un passo avanti verso la standardizzazione della normativa a livello globale. Inoltre, con l’adozione dell’UDI, ciò che non è stato considerato è che i tanto lamentati costi iniziali vengono ammortizzati e compensati. Il motivo dell’insistenza nell’implementazione del sistema UDI è il desiderio da parte del settore sanitario, di un metodo per identificare, in modo accurato, i dispositivi, con il conseguente miglioramento nella gestione delle scorte e nella sicurezza dei pazienti. Inoltre una fatturazione più accurata porta ad una riduzione nelle frodi.

Quali sono i vantaggi per l’UE?

In termini di costi, il miglioramento del controllo delle scorte e di altre misure aziendali derivanti dall’adozione del sistema UDI porta ai produttori di dispositivi medici notevoli risparmi. Da tenere presente è che i vantaggi a lungo termine sono significativi per i produttori che si impegnano in una corretta implementazione dell’UDI.

Un altro beneficio apportato da questo sistema, riguarda il settore delle fusioni e delle acquisizioni: per non avere problemi durante una transizione in seguito ad una proposta di fusione/acquisizione, infatti, si può fare accesso ai dati forniti da UDI. Un elenco completo dei prodotti è infatti utile alla società acquirente per valutare la transazione e per eseguire un’analisi del rischio accurata.

Ma i vantaggi che la piattaforma di informazioni del sistema UDI porta con sé non finiscono qua: un processo di tracciatura più efficace consente ai produttori di ottenere una significativa riduzione nella contraffazione dei dispositivi e anche una migliore gestione delle cosiddette scorte ‘in transito’. Con l’UDI, ogni azienda sarebbe dotata di un database completo di informazioni specifiche per ogni dispositivo medico prodotto. Questo sistema permette ai produttori di fare una valutazione attenta e a 360 gradi del loro catalogo, decidendo quali prodotti debbano essere considerati obsoleti e quindi da rimuovere dal mercato, e quali invece no. Step fondamentale per la sicurezza del paziente è quello che riguarda la tracciabilità che, in caso di dispositivi contaminati o difettosi, permette agli ospedali di risalire a quali di questi sono stati utilizzati sui pazienti. Tutto questo è possibile grazie alle informazioni messe a disposizione dal database dell’UDI.

Importante è anche il rischio che un produttore corre se non soddisfa le misure di conformità. In America, per esempio, se le normative federali non vengono rispettate o anche se vi è solo un ritardo nella conformità vengono rischiate conseguenze sia a livello legale che aziendale. Bisogna tenere presente che la FDA non esercita la sua influenza solo negli Stati Uniti, infatti se riscontra una non conformità può proibire ai produttori di vendere i propri prodotti all'esterno dei confini statali e ai produttori europei di importare dispositivi dall’America. Prospettiva ancora peggiore, ma possibile, è quella che vede un rifiuto da parte del cliente nell’acquisto e nell’utilizzo di un prodotto senza una conformità UDI che può arrivare ad un completo abbandono del prodotto da parte del fornitore.

Alla luce di questa breve analisi è evidente come i vantaggi del sistema UDI valgano il tempo e le risorse dei produttori, così da raggiungere una completa conformità senza correre alcun rischio. Un consiglio per i produttori è quello di impegnarsi in una valutazione a 360 gradi che determini la futura conformità dei prodotti prima della scadenza. La creazione di un team competente e di un responsabile del progetto può evitare problemi superflui, un consulente esterno, inoltre, può rivelarsi un fondamentale alleato quando si tratta di evitare richiami, sanzioni o ritardi. Un altro utile consiglio è quello di mettere a punto una ben delineata strategia aziendale.

Per concludere

Come è stato sottolineato, lo scoglio più grande per l’adozione del sistema UDI riguarda i costi iniziali, scoglio che, però, può essere superato pensando ai numerosi vantaggi sia a breve che a lungo termine conseguenti all’implementazione di questo codice. Sia i produttori, sia il settore sanitario che quello pubblico avranno, infatti, benefici consistenti dall’implementazione dell’UDI: sia nel campo economico sia nel campo della sicurezza e dell’accuratezza. Dal momento in cui il nuovo MDR confermerà i requisiti del sistema è consigliabile ai produttori di avvantaggiarsi nelle tempistiche e di conformarsi all’UDI senza esitazioni.

Come fare? Per evitare qualunque tipo di problema e per mettere a conoscenza l’organizzazione dei futuri cambiamenti, i produttori dovrebbero attivarsi per la creazione di un processo che determini l’impatto che i diversi settori dell’organizzazione possono doversi trovare ad affrontare. Prima il piano di applicazione viene lanciato dai produttori, migliori e più rapidi saranno i vantaggi che verranno ottenuti. Operare in anticipo è, dunque, la principale lezione che l’Europa dovrebbe imparare dagli Stati Uniti, così da farsi trovare pronta a questa nuova ondata di cambiamenti.