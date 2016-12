TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

L'Associazione italiana degli ingegneri clinici (AIIC) ha vissuto uno dei suoi momenti più importanti: il XVI Convegno Nazionale, svoltosi a Bari nello scorso mese di aprile, è stato infatti un evento che per qualità dei contenuti, importanza delle tematiche e particolarità del momento storico, potrà essere ricordato come un momento di svolta della professione. Quali sono stati i motivi e i passaggi importanti di questo simposio? Vediamoli in concisa successione.

I temi del convegno

Non è una novità: l'innovazione tecnologica è oggi uno dei fattori distintivi imprescindibili di ogni seria riflessione sui nuovi modelli di assistenza sanitaria. Uno dei soggetti maggiormente coinvolti in questo approccio all'healthcare è proprio la figura dell'ingegnere clinico, professionista che nelle strutture sanitarie pubbliche e private copre un panorama vasto di competenze e funzioni, gestendo tecnologie sempre più delicate ed interconnesse, governando l'integrazione tra protocolli e strumenti, assicurando la sicurezza di macchine e reti, applicando al massimo grado una corretta visione di health technology assessment. In questo panorama dinamico e in piena trasformazione i lavori del XVI Convegno Nazionale AIIC hanno precisato la centralità professionale dell'ingegnere clinico nella nuova visione funzionale ed organizzativa della sanità italiana.

Il Convegno, che ha visto anche la presenza e l'intervento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oltre che di Marcella Marletta (direttore generale dispositivi medici, Ministero della Salute) e dei vertici di Assobiomedica, ha avuto come argomento centrale l'analisi del rapporto tra cure domiciliari e assistenza ospedaliera, ma più in generale il simposio AIIC è giunto in un momento delicato per la professione, che sta trovando un posizionamento nuovo all'interno della politica sanitaria nazionale. Questo per merito dell'inserimento nell’Ddl Omnibus del ministro Lorenzin di un emendamento volto alla creazione di un Elenco Nazionale Certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici iscritti all’Ordine degli Ingegneri. Emendamento voluto proprio dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici per definire in modo chiaro compiti, competenze e responsabilità di una figura chiave negli attuali processi sanitari. E non a caso all'inizio del Convegno Nazionale il presidente AIIC, Lorenzo Leogrande, proprio in riferimento a questo emendamento, ha avuto modo di sottolineare: “Avviamo il nostro convegno in una fase storica molto importante: Oserei definirla di una nuova consapevolezza professionale".

Un simposio in un momento storico

In questo scenario, circa 1300 ingegneri clinici italiani (più molti ospiti e relatori europei e nordamericani) si sono ritrovati a Bari per una tre giorni di lavoro coordinati da Leogrande, Angelo Maiano (comitato organizzatore), Giovanni Poggialini (comitato corsi), e dai tre Coordinatori scientifici Andrea Ghedi, Leo Traldi ed Armida Traversa. E qui il primo punto nevralgico chiaramente emerso nelle sessioni è stato il seguente: nonostante il suo ruolo, ormai centrale ad ogni processo ospedaliero, l'ingegnere biomedico è una figura in Italia non è ancora chiaramente regolata e garantita. Oggi l'ingegnere clinico, nonostante sia nelle strutture sanitarie una figura essenziale, spesso è una professionalità assente o comunque non è strutturata in modo chiaro nei processi e nelle funzioni assistenziali. A Bari i lavori convegnistici hanno richiamato l'attenzione sul fatto che questa “assenza o imprecisione” non genera solo un problema di sicurezza delle apparecchiature, ma anche e soprattutto di sicurezza di sistema. “Una grande o piccola struttura sanitaria deve a tutti i costi avere un referente affidabile e competente, per le proprie tecnologie sanitarie”, ha sottolineato più di una volta Leogrande, “Che fine farebbe un reparto con ottime figure cliniche e infermieristiche, senza uno specifico responsabile delle tecnologie mediche?”

All'interno di questa “imprecisione professionale”, resa possibile da una carenza normativa, si registrano poi i soliti scompensi territoriali prettamente italiani, riassunti in un'analisi condotta da AIIC sulla diffusione ed organizzazione dei servizi di ingegneria clinica presso le strutture italiane. La ricerca ha evidenziato un divario tra Nord e Sud allarmante, visto che in molte strutture sanitarie meridionali non esiste ancora un servizio di ingegneria clinica definito. Dalla survey è emerso che 12 strutture nazionali (il 6% del totale) sono assolutamente prive di un servizio specifico strutturato. Le regioni con i numeri preoccupanti sono Abruzzo, Sardegna, Campania e Marche (2 strutture senza servizio), ma anche Veneto, Calabria, Lombardia e Puglia registrano almeno una struttura dove non compare il servizio di ingegneria clinica. Complessivamente, i 212 servizi clinici monitorati sono svolti da società esterne (54 casi, il 26% del totale), oppure da servizi interni o misti (142 casi, 68% della totalità delle strutture). Nel suo studio, l'AIIC ha poi analizzato anche la presenza numerica e professionale degli ingegneri clinici ed anche qui il divario tra Nord e Sud è sensibile: ipotizzando una presenza "di riferimento" di tre ingegneri clinici (un dirigente e due collaboratori), nelle strutture del Centro-Nord la figura dell'ingegnere dirigente di struttura è quasi sempre assicurata; nel Sud e Isole invece prevale la figura dell'ingegnere non strutturato ed esterno, figure che non hanno sulla struttura ospedaliera la stessa incidenzae le stesse responsabilità di un dirigente interno.

Da un lato, quindi, da Bari è giunta la richiesta di una strutturazione specifica della professione, profilo necessario per l'innovazione e la sicurezza dell'intero sistema. Dall'altro il Convegno Nazionale è stato il luogo della riflessione sul tema della gestione delle cure territoriali, dall'home care alle app medicali. La cura di determinate patologie e cronicità – soprattutto in presenza di pazienti di terza e quarta età – si sposta dall’ospedale al territorio, magari a casa del paziente per venire incontro alle mutate esigenze della popolazione. "Tutto questo pone domande nuove e complesse", è stato affermato dagli ingegneri clinici, "e si rende ormai necessario per Aiic di comprendere e richiamare l'attenzione di tutti su come possano essere gestite le tecnologie fuori dall'ospedale, identificando modelli gestionali che sono ad oggi di fatto inesistenti, assicurando standard di sicurezza a prova di vita quotidiana".

A Genova il prossimo convegno

I numeri dell Convegno - oltre alla qualità delle comunicazioni scientifiche e di politica sanitaria - parlano in modo evidente: oltre 1200 partecipanti, 112 tra relatori e docenti, italiani ed internazionali, 14 sessioni scientifiche e 10 corsi di formazione erogati. Il Convegno AIIC ha registrato un lusinghiero successo complessivo a cui ha contribuito fortemente anche il comparto industriale, con 85 aziende presenti e quasi trecento addetti del settore biomedicale presenti nell’area espositiva.

Il Convegno nazionale si è concluso con il voto per il prossimo triennio: a presiedere l'AIIC sarà ancora Lorenzo Leogrande, che ha così commentato la rielezione: "La soddisfazione per la mia elezione va letta all'interno di un percorso chiaro che stiamo percorrendo come Associazione ed è la conferma che abbiamo vissuto anni importanti all'interno di un progetto di posizionamento autorevole della nostra professione. I nostri soci si attendono che questo lavoro prosegua con continuità e con sempre maggior convinzione e forza di attrazione, coinvolgendo tutta la politica sanitaria, le altre professioni e tutto il SSN". Ed ora il prossimo obiettivo è Genova 2017: sarà infatti il capoluogo ligure ad accogliere il Convegno Nazionale, che avrà il tema dell'Innovazione come argomento centrale. Chi meglio degli Ingegneri clinici può affrontare il tema più caldo per la sanità del nostro Paese? Quali innovazioni possiamo e dobbiamo permetterci? Con quali gradi di sicurezza? Con quali professionalità affronteremo la sfida del cambiamento tecnologico nelle cure e nelle strutture?

Dopo Bari: il traguardo è vicino

Il dopo-Bari è stato una prima risposta alle preoccupazioni espresse durante il Convegno nazionale. Proprio poche settimane dopo la chiusura dei lavori è infatti giunta l'approvazione al Senato del DDL “Omnibus” firmato da Beatrice Lorenzin. Un DDL in cui l'articolo 8 (quello che recepiva in toto le richieste dell'AIIC), recita: “Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici. 1. E’ istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione, su base volontaria, all’elenco nazionale di cui al comma 1”.

Era il passaggio delicato che tutti si attendevano a Bari.

L'approvazione al Senato è stata seguita a stretto giro da un'importante presa di posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che hanno espresso un documento di totale approvazione dell'art. 8. Il documento (circolare CNI n.743/XVIII, 6 giugno 2016) riconosce la necessità di “differenziare” la figura ingegneristica, identificando l’ingegnere clinico come soggetto specifico, portatore di competenze e specificità proprie, figura caratteristica di responsabilità e processi biomedicali. E' una dichiarazione di importanza particolare di fronte alla quale il presidente Leogrande ha espresso la soddisfazione di tutta l'AIIC: “I documenti approvati dal CNI rappresentano una tappa importante nel processo di riconoscimento dell’ingegneria clinica nel Sistema Sanitario Nazionale, e più in generale nella valorizzazione della specificità dell’ingegnere biomedico. Il riconoscimento di tale specificità rappresenta un passaggio dovuto, in linea con i bisogni di competenza che la complessità della materia sanitaria impone, in linea con l’imperativo di garantire la sicurezza delle cure per i pazienti. Si tratta di un risultato importante anche perché denota una risposta organica, di sistema, che vede la convergenza piena dei tre mondi di riferimento: Università, Sistema Ordinistico, Associazione di Professionisti”. Leogrande ha poi concluso: “L’approvazione dei documenti da parte del CNI è in continuità con l’approvazione in Senato del DDL 'Omnibus Lorenzin' sul riordino delle professioni sanitarie che prevede l'istituzione, presso l’Ordine degli Ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, su base volontaria, i cui requisiti per l'iscrizione saranno definiti da un regolamento ministeriale”.