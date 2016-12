TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Pubblicato in luglio sulla prestigiosa rivista Science Translational Medicine lo studio del ricercatore italiano Roberto Di Maio, che individua nella somministrazione di una particolare sequenza di amminoacidi la maniera per impedire il danno mitocondriale alla base del processo neurodegenerativo del Parkinson.

In Italia circa 240.000 persone soffrono di questa patologia, oltre 1,2 milioni in Europa, quasi tutte over 50 anni. Considerati la lunga durata del decorso e le condizioni di disabilità che provoca, è evidente che il morbo di Parkinson causi alti costi sociali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede che il numero di persone affette dal morbo aumenterà notevolmente nel giro dei prossimi 20 anni, facendone - insieme ad altre patologie neurodegenerative - una delle principali causa di morte per malattia al mondo. L’Italia, Paese in cui gli ultrasessantenni costituiscono quasi un quarto della popolazione, si colloca ai primi posti relativamente al peso di queste patologie.

Cosa accade nelle persone colpite? Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa i cui sintomi tipici (tremori, rigidità, difficoltà a camminare, ma anche - con il progredire della malattia – disturbi cognitivi e comportamentali, nonché demenza) sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano la dopamina. La patologia è caratterizzata dall'accumulo di una proteina, chiamata α-Sinucleina.

Durante i normali processi di invecchiamento, oppure in condizioni di malattia, questa proteina presenta la tendenza ad aggregarsi fino a formare strutture fibrillari, un processo strettamente correlato ai fenomeni neurodegenearativi. Sia l’incremento di α-Sinucleina che la disfunzione mitocondriale sono fortemente implicati nella patogenesi del morbo di Parkinson, ed i due eventi sembrano essere correlati: è noto infatti che la disfunzione mitocondriale porti ad un accumulo di α-Sinucleina, e che alti livelli di α-Sinucleina compromettano la funzione mitocondriale, ma i meccanismi di questa interazione rimanevano oscuri.

"Questo studio ha svelato come la α-Sinucleina alteri la funzione mitocondriale, innescando fenomeni neurodegenerativi nelle aree cerebrali più suscettibili, come nel caso dei neuroni che rilasciano dopamina” spiega Roberto Di Maio, dal 2008 ricercatore Ri.MED presso l'Università di Pittsburgh. "Alcune forme modificate di α-Sinucleina si legano ad un recettore della membrana mitocondriale, noto come TOM20, che riconosce una piccola sequenza di amminoacidi definita MTS (mitochondrial targeting sequence) e consente l’importazione delle proteine necessarie alla corretta funzione mitocondriale. L'esame del tessuto cerebrale post-mortem di pazienti affetti da Parkinson ha rivelato interazione α-Sinucleina/TOM 20 associata alla perdita di proteine mitocondriali nei neuroni dopaminergici, come osservato nei modelli sperimentali utilizzati, confermando così questo processo patogenico nella malattia. I risultati ottenuti in questo studio hanno, inoltre, consentito di testare il potenziale terapeutico del peptide MTS nel prevenire l’interazione tra TOM20 e le forme alterate di α-Sinucleina”.

: somministrando alla cellula neuronale la piccola sequenza di amminoacidi MTS è possibile correggere il meccanismo alla base del danno mitocondriale e impedire così il processo neurodegenerativo del Parkinson.

"Questo è solo l’inizio di una serie di studi mirati allo sviluppo di terapie rivoluzionarie nella cura del morbo di Parkinson: ora che finalmente abbiamo una strada, voglio percorrerla tutta”, spiega il Dr. Di Maio. “Nel corso dello studio ho verificato con i miei occhi la sofferenza, sia nel paziente che nei familiari, causata dal morbo di Parkinson e voglio a tutti i costi che la ricerca possa contribuire allo sviluppo di nuove terapie efficaci.

L’obiettivo dei nostri prossimi studi sarà quello di confermare l’efficacia terapeutica del peptide sintetico MTS e, successivamente, sintetizzare in laboratorio e poi testare delle nuove molecole che abbiano una funzione analoga al peptide, ma che presentino caratteristiche farmacologiche più compatibili con la pratica clinica, per creare dei veri e propri farmaci che possano essere somministrati ai pazienti.

Il processo richiederà un paio di anni prima che possa essere utilizzato sui pazienti affetti da Parkinson, ma ho piena consapevolezza che questo studio ha un grande potenziale nello sviluppo di nuovi protocolli terapeutici in grado di prevenire la progressione della malattia di Parkinson.

Parallelamente intendo portare avanti altri studi per approfondire i meccanismi cellulari che portano all’alterazione dell’alpha-sinucleina. Questi studi serviranno per individuare nuovi bersagli molecolari la cui modulazione potrebbe prevenire l’alterazione della funzione mitocondriale, che – come ho detto – è orami riconosciuto come fenomeno cruciale nell’innesco della malattia neurodegenerative.

Il Dr. Di Maio si trova attualmente presso l’Institute for Neurodegenerative Diseases dell’Università di Pittsburgh e – una volta realizzato in Sicilia il Centro di Ricerche per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED – rientrerà a Palermo, sua città natale, in qualità di principal investigator.