TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

La Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi è lo strumento di identificazione che consente l'accesso ai servizi delle Amministrazioni Pubbliche in totale sicurezza. La novità è rappresentata dal microchip, che assicura il riconoscimento sicuro dell'utente e la tutela della privacy.

Svolge più funzioni contemporaneamente; infatti - oltre che come tessera sanitaria - può essere utilizzata anche come:

Codice Fiscale

Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea

Certificato di autenticazione

La TS-CNS è uno strumento strettamente personale e deve essere utilizzata in tutte le interazioni con il Servizio Sanitario Regionale o nel caso si abbia necessità di assistenza sanitaria all'estero.

A chi è rivolta

La TS-CNS è uno strumento pensato per cittadini privati, legali rappresentati delle imprese e professionisti che possono utilizzarla come strumento unico per l'identificazione e l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Come attivarla

Per garantire l'utilizzo esclusivo da parte del proprietario, la tessera viene recapitata a domicilio disattivata: per attivarla è necessario presentarsi presso uno degli sportelli dislocati sul territorio della propria ASL di appartenenza, portando con sè la nuova tessera e un documento di identità valido. L'operatore incaricato attiva la carta e il cittadino riceve PIN, PUK e CIP (opzionale). Per poter utilizzare la carta il cittadino dovrà dotarsi di un lettore di smartcard e del relativo software.

(Non è certamente facile la procedura per attivare la tessera sanitaria col microchip. Vi sono molte persone che per diversi motivi non possono recarsi personalmente presso la ASL e non viene precisato se la tessera si può attivare on-line. E poi il cittadino deve dotarsi di “un lettore smartcard e del relativo software. Tutto complicato e difficile, specialmente per persone non esperte. I cittadini hanno bisogno di procedure semplificate e semplici per poter avere benefici dai nuovi dispositivi tecnologici. N.d.R. )