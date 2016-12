TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Aristide Bianchi





E’ difficile capire come funziona “in corso d’opera” la sanità italiana, affidata e gestita dalle regioni, diventate da tempo “repubbliche della salute”, alle quali vanno aggiunte le due delle province autonome di Trento e Bolzano.

Spesso vengono presentate, nell’attività di controllo del Parlamento, interpellanze e interrogazioni, delle cui risposte del governo, se e quando arrivano ai destinatari, non se ne sa nulla, perché, di fatto, tale attività non viene considerata dai media e viene ignorata salvo qualche casuale eccezione.

Si sa poco o nulla quando patti con le regioni, previa “intesa” con lo Stato nella sede dell’apposita Conferenza, debbono essere applicate dalle regioni stesse. Salvo andare a vedere che cosa sia stato pubblicato in materi sui siti delle Istituzioni sanitarie interessate.

Vi dovrebb’essere e normativamente talvolta c’è il “monitoraggio” sulle applicazioni dei patti concordati con le regioni, ma è difficile rilevarlo, salvo sapere, in generale, che i patti in questione da tempo sono applicati in maniera differenziata da regione a regione con evidenti disparità di trattamento dei cittadini. E “denuncie” su tale disparità sono state illustrate in sede parlamentare, senza alcun concreto risultato. Vedremo come andrà avanti il secondo Patto della salute, approvato per il triennio che termina alla fine del 2016. Differenze e disparità ch esistono malgrado che i Livelli essenziali di assistenza (LEA) prevedano che tali Livelli debbano essere applicati per tutti i cittadini.

Malgrado tale “impostazione” dei LEA, è noto che continuano le “migrazioni” di cittadini da regioni “depresse e non virtuose” nell’assistenza sanitaria verso regioni che erogano servizi e prestazioni più efficienti ed efficaci e considerate, in fatto di bilancio, “non virtuose” ed obbligate dallo Stato ad elaborare complessi “piani di rientro” per rientrare nella normalità di bilancio.

E’ vero che annualmente viene compilato il Rapporto “Osserva Salute”, ma è difficile capire quali risvolti pratici possa avere, una volta diffuso e pubblicato in parte dai media. Un Rapporto elaborato da una apposita équipe, che fa capo al Policlinico universitario Gemelli di Roma ed a esperti designati dalle regioni.

Ma si sa poco o nulla di come funzioni “in corso d’opera” la sanità nel nostro Paese, malgrado dichiarazioni che spesso sono troppo enfatiche e non hanno concreti risvolti nella realtà, quali può essere l’efficiente ed efficace funzionamento dei Dipartimenti di emergenza-urgenza negli ospedali che ne dispongono.

Occorre quindi che il “monitoraggio” della sanità sia continuo ed in “corso d’opera” al fine di rilevare aspetti positivi e negativi e far sapere ai cittadini tali aspetti per far conoscere loro come viene tutelata la loro salute in caso di malattie.

E’ questa una “segnalazione” che intendiamo fare al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dalla quale aspettiamo più fatti concreti e rilevabili, che parole… (ci ricordiamo la “storia” dei LEA e del Dpcm che doveva darne il via… e che era diventato una specie di “araba fenice”…)