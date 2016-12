TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

800 861061

Sono stati effettuati 758.554 interventi telefonici di consulenza, rispondendo a ben 2.053.208 quesiti sull’Aids e sulle infezioni sessualmente trasmissibili, in base a dati forniti dall’ufficio stampa dell’ISS.

Le telefonate ricevute in 29 anni di attività sono state effettuate in prevalenza da persone di sesso maschile. La fascia di età più rappresentata per entrambi i sessi è compresa tra i 20 ed i 39 anni ed in prevalenza le chiamate sono pervenute da località dell’Italia del nord.

Sul totale delle telefonate al Telefono Verde, il gruppo maggiormente più rappresentativo é stato costituito da persone che hanno precisato do avere avuto rapporti eterosessuali. Le richieste di consulenze hanno riguardato le modalità di trasmissione delle infezioni sessualmente trasmesse, informazioni sugli esami diagnostici, specificamente sul test Hiv, dove effettuarlo, dopo quanto tempo e con quali modalità; aspetti psicosociali, che ancor oggi sembrerebbero denotare un impatto fortemente emotivo che le Ist e, in particolare l’Hiv, suscitano nella popolazione; dubbi derivanti dalla disinformazione.

Nel corso del 2015 circa due terzi delle telefonate è da attribuirsi a persone che hanno avuto rapporti eterosessuali, inclusi tra questi anche clienti di prostitute e di transessuali.

Circa la distribuzione dei quesiti per sesso, considerando gli argomenti più richiesti, gli uomini sono più interessati a conoscere le modalità di trasmissione degli agenti patogeni delle Ist, mentre le donne sembrerebbero più disinformate e più interessate, nel tempo stesso, ad ottenere indicazioni circa gli esami diagnostici da effettuare. Le indicazioni suddette sono state rilevate da un report dell’ISS aggiornato al 30 giugno scorso.