TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Presidente, nel mese di dicembre dello scorso anno, nel corso di una conferenza-stampa, lei parlò di una riorganizzazione, di un “restyling” (come lo definì) dell’ISS. Sono trascorsi sei mesi e può cortesemente precisare a che punto si trova tale riorganizzazione e quali tempi prevede per il completo “restyling” dell’Istituto stesso? A suo avviso, quali sono gli aspetti più importanti ed incisivi della riorganizzazione?

La riorganizzazione è praticamente giunta al capolinea e stiamo rispettando perfettamente i tempi di marcia. Entro ottobre avremo i nuovi Direttori dei Dipartimenti e a quel punto il processo di riforma potrà dirsi completato secondo il disegno che prevede la valorizzazione delle competenze esistenti riorganizzate secondo un disegno che le razionalizza disegnandole attraverso grandi aree. Il rafforzamento dell’internazionalizzazione della ricerca è un altro dei punti chiave della riforma che sarà supportata attraverso un ufficio a Bruxelles ed un ufficio a Roma, il Grant Office, che servirà i ricercatori nel reperimento e nello svolgimento dei bandi, oltre che del trasferimento tecnologico. La valutazione delle prestazioni sanitarie e dei percorsi clinici e assistenziali è un altro degli obiettivi strategici del nuovo Istituto. Ci consentirà di indirizzare le politiche sanitarie nella direzione più efficiente e più efficace il che significa diminuire gli sprechi e ottimizzare le risorse.

E’parimenti noto che la sanità italiana deve fare sempre i “conti” e capire con esattezza contabile su quali risorse economiche (disponibili ed erogabili) si possa fare affidamento. Ad esempio, l’e-Health e la telemedicina, salvo alcuni progetti “a macchia di leopardo”, non riescono a svilupparsi perché mancano le risorse per realizzarle compiutamente nell’intero territorio nazionale.

All’’e-health e alla telemedcina abbiamo dedicato un intero centro proprio nell’ottica di utilizzare la tecnologia come risorsa per lavorare sull’eccellenza clinica e individuare modelli che possano impattare sul servizio sanitario Nazionale per ottimizzare le risorse e aumentare la performance dell’intero sistema sanitario. Il fatto che un centro di e-health nasca a livello centrale ci fa sperare proprio di riequilibrare un panorama a macchia di leopardo. L’e-health deve essere una risorsa a disposizione di tutti e anzi un punto chiave da cui partire per garantire sussidiarietà e facilitare i percorsi in maniera omogenea in sanità e costruire un ponte tra le acquisizioni scientifiche e le decisioni di politica sanitaria.

Nell’Istituto vi erano (e vi sono) 8 Centri nazionali ed anche 4 Comitati. Per questi Comitati gli aggiornamenti sulla loro attività si riferiscono ad un periodo “vecchio” (dal 2006 al 2013). Mi pare sia stata prevista (o già attuata) l’istituzione di altri Centri nazionali. Quali riflessi ha l’attività di tali Centri nei riguardi della sanità e della salute dei cittadini. Non si crea un “eccesso” di burocrazia, seppure tecnicamente e professionalmente preparata? Non bisognerebbe creare una organizzazione più snella e quindi più efficiente?

La creazione dei Centri risponde a un’esigenza di accorpare le competenze e le materie finora spesso diffuse trasversalmente in Istituto con dispendio di energie e di mezzi. I cittadini non si rivolgono direttamente a noi e pertanto l’organizzazione interna della nostra attività non si riflette sui loro percorsi di assistenza e cura. Nelle nostre sedi vengono semmai progettate e indirizzate strategie in modo da facilitare i cittadini nell’accesso alla catena dei servizi sanitari lungo il percorso di assistenza e cura.

Presidente, a che cosa servono il Comitato etico ed il Codice di etica dell’ISS?

In Italia i Comitati etici sono regolati da precise normative. Il “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità” prevede, all’art. 3, l’istituzione di un Comitato etico che “esercita le funzioni stabilite dalla normativa vigente”. L’adozione di un “Codice di etica” è prevista nello Statuto dell’ISS. L’Istituto si è sempre ispirato a principi e valori che, nel settore della ricerca in generale, e della biomedicina in particolare, sono unanimemente considerati come irrinunciabili. Tuttavia, in Istituto, non vi era finora uno strumento analogo al Codice.

Qual è il suo punto di vista a riguardo di tali iniziative?

L’attività del Comitato etico attraversa molte tematiche sanitarie poiché è ampio lo spettro di argomenti in cui l’Istituto opera. Esprime pareri non solo su sperimentazioni, ma anche sulle molteplici ricerche coordinate dall’Istituto: studi osservazionali, indagini epidemiologiche, ricerche con materiale biologico umano, etc. Il Codice è composto da cinque capitoli, preceduti da una breve introduzione esplicativa della genesi e della struttura del documento, e seguiti da un’appendice e da una bibliografia di riferimento selezionata. I cinque capitoli riguardano: integrità nella ricerca, conflitti di interessi, ricerca con l’uomo, ricerca e interventi di sanità pubblica, sperimentazione animale. Come ho dichiarato in varie circostanze, fin dal momento della sua adozione, il Codice costituisce per tutti noi all’ISS una bussola che indica alcuni criteri irrinunciabili. Vari aspetti operativi, come, ad esempio, la gestione dei conflitti di interessi, sono disciplinati anche da regole amministrative. Tutto ciò è finalizzato allo scopo dell’Istituto: la promozione e la tutela della salute pubblica nazionale e internazionale attraverso attività di ricerca, sorveglianza, regolazione, controllo, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazione.

In Italia l’attività di comunicazione si sviluppa essenzialmente come attività d’informazione, ma la divulgazione viene sottovalutata e ne è scarsamente conosciuto il significato. L’informazione è una cosa, la divulgazione un’altra, seppur entrambe rientrano nella citata attività di comunicazione. Il nostro giornale Telemeditalia sta cercando di realizzare un progetto di Divulgazione Continuativa che segua iniziative e progetti nel loro “work in progress” al fine di aggiornare la società in generale. E quindi la proposta è di individuare soggetti che prendano in considerazione tale progetto e si rendano conto del rilievo delle attività divulgative. Qual è il suo parere su tale attività?

L’informazione è l’elemento chiave del processo di empowerment dei cittadini. Un’informazione qualitativa e rigorosa sugli stili di vita corretti e sulle buone pratiche sanitarie sostiene oltre che la salute dei cittadini anche l’intero Servizio Sanitario Nazionale poiché aiuta a non sprecare risorse e a indirizzare gli sforzi verso la prevenzione e verso cure realmente efficaci. Una buona informazione aiuta a contrastare tanta pseudoscienza e a basare i comportamenti dei cittadini sulle acquisizioni scientifiche consolidate. Credo che questo, infatti, sia a pieno titolo anche il compito di un’istituzione scientifica come la nostra che, promuovendo informazione di alta qualità, aiuta i cittadini a fare prevenzione e a diminuire l’impatto di molte patologie.