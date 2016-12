TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

La salute del bambino è il punto centrale del progetto RICHE, un ampio studio paneuropeo che mira a identificare le lacune ed enfatizzare le priorità per la ricerca futura sulla salute del bambino in tutta Europa.

Una parte cospicua dei finanziamenti dell'UE sono rivolti alla ricerca sulla salute del bambino. Manca però un coordinamento generale, e buona parte della ricerca è frammentata, sprecando risorse e finanziamenti preziosi.

Per questo motivo il progetto RICHE ("A platform and inventory for child health research in Europe"), finanziato dall'UE, mira a istituire una rete sostenibile di soggetti coinvolti nel settore della ricerca sulla salute del bambino. Lo scopo ultimo è coinvolgere ricercatori, finanziatori e responsabili delle politiche in Europa, e sostenere la collaborazione sviluppando il futuro del settore.

La natura multidisciplinaria dei team coinvolti nel progetto, insieme alla loro esperienza nello svolgere ricerca innovativa sulla salute del bambino in Europa, offre una prospettiva unica sui problemi strategici a livello europeo.

Il consorzio RICHE istituirà una piattaforma multilingue aperta per la ricerca sulla salute del bambino, creando un inventario delle ricerche, delle potenziali lacune nel settore e dei modi per generare tabelle di marcia per il futuro. Tutto ciò sarà reso disponibile attraverso il sito web del progetto. Gli elementi innovativi in questa piattaforma sono le tassonomie per le "agenzie finanziatrici" e le "capacità di ricerca e competenze", e includono una lista di progetti finanziati dai consigli nazionali per la ricerca, dai dipartimenti governativi, dalle organizzazioni internazionali e dai principali enti filantropici finanziatori.

Sono state identificate lacune in vari aspetti della ricerca, inclusa la corretta applicazione dell'analisi statistica, la compilazione di indicatori e la necessità di aggregazione dal livello individuale a quello delle popolazioni. Queste dovrebbero essere consultate per dar forma allo sviluppo di future direzioni strategiche per impostare priorità basate sull'evidenza, e il coordinamento degli sforzi della ricerca sulla salute del bambino.

Ci si aspetta che la piattaforma RICHE renda la ricerca sulla salute del bambino più accessibile e comprensibile ai ricercatori, agli altri soggetti coinvolti e ai responsabili delle politiche. Ciò, a sua volta, favorirà la traduzione della ricerca in politiche e pratiche per la salute del bambino.