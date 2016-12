TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Aristide Bianchi





E’ noto che il colesterolo fa parte delle sostanze grasse. Spesso è considerato il “killer” principale del cuore e la riduzione del colesterolo, soprattutto di quello “cattivo”, è un grosso business per Aziende farmaceutiche che producono le famose “statine” e prodotti ipolipemizzanti… E sono anche stati prodotti integratori alimentari anticolesterolo… Questo cosiddetto “killer” contribuisce così al processo di sviluppo economico dell’Industria farmaceutica e non è certo cosa da poco…

Molte persone, che hanno valori di colesterolo elevati, fanno diete severissime per abbassare tali valori e l’esercizio fisico produce lo sviluppo economico di Palestre e di Aziende che vendono apparecchiature tecnologiche che facilitano l’esercizio fisico.

Si sono creati anche “miti e leggende” sulla sostanza grassa in parola, che pure contribuisce alla salute dell’organismo umano. Si afferma anche che dopo i 60 anni, in presenza di valori un po’ alti di colesterolo (soprattutto di quello “cattivo”) è del tutto inutile fare diete restrittive, che non servono praticamente a nulla… salvo di abbassare, specie per persone anziane che non disdegnano il “mangiare”, la loro qualità della vita perché l’alimentazione è un elemento di benessere, a condizione che sia razionale.

Ad ogni modo una attività divulgativa sul colesterolo fa sempre bene per conoscerlo sempre di più ed affrontarne i “pericoli” nel caso che il colesterolo “cattivo” aumenti la sua magnitudo…

I congressi ed i convegni parlano sempre del colesterolo e non sappiamo fino a qual punto sia necessario produrre periodicamente linee-guida nuove o nuovi farmaci sempre di alto costo.

Noi divulghiamo questo Dossier per far capire sempre meglio come si debba approfondire la conoscenza del colesterolo e con quali “armi” si possa contrastarlo ove effettivamente, specie con altri fattori di rischio, possa diventare pericoloso per la nostra salute.

E’ necessaria quindi la divulgazione, anche per capire in quali direzioni si debba procedere dal punto di vista terapeutico e della prevenzione vera ed efficace.

Il colesterolo può essere e diventare pericoloso, ma non si deve “demonizzare” perché reca un contributo importante alla nostra salute nei limiti che gli sono obiettivamente consentiti dalla Scienza medica e da studi e/o ricerche che non siano “bufale” come talvolta accade.

E sarebbe opportuno leggere l’introduzione che sul Dizionario di Medicina per le famiglie, pubblicato nel settembre del lontano 1966 da Utet, fece il notissimo medico e scienziato Ulrico di Aichelburg, all’epoca libero docente all’Università di Torino, che curò la pubblicazione del volume in parola e del quale bisognerebbe conoscerne la biografia con una ricerca sul web.





I ‘falsi miti’ sul colesterolo

Nonostante si parli da anni di colesterolo, alcuni “falsi miti” sono ancora in circolazione: evidentemente serve maggiore E più completa informazione sull'argomento. O meglio, l'informazione c'è, ma bisogna ancora trovare il modo di divulgarla al meglio con razionale ed oggettivo “realismo informativo”… (*)

Ecco la nostra top ten!

Il colesterolo è una malattia?

Falso, non ha senso dire "ho il colesterolo". Casomai si può dire "ho il colesterolo alto", ma rimane sempre un'affermazione generica priva di ogni significato dal punto di vista medico fino a quando non si specifica il valore e, soprattutto, se non si specificano i valori del colesterolo LDL (quello cosiddetto "cattivo") e del colesterolo HDL (quello "buono"). Il colesterolo è un “veleno”?

Falso, il colesterolo è una sostanza fondamentale per la nostra vita. Quando non lo assumiamo attraverso gli alimenti, il nostro corpo lo "fabbrica" perché ne ha bisogno. Solo quando è in eccesso, in alcuni casi, può essere un problema per la salute. L'uovo è l'alimento che contiene più colesterolo?

Falso, il cervello è l'alimento più ricco di colesterolo (vedi la tabella completa) e contiene circa il triplo del colesterolo rispetto al tuorlo (cioè il rosso dell'uovo). Inoltre, bisogna considerare che l'albume (cioè il bianco dell'uovo) non contiene affatto colesterolo e rappresenta circa il 65% del peso dell'uovo intero (stiamo parlando di uova di gallina, ovviamente). Ecco perché l'uovo intero si trova un pochino più in basso nella classifica. Per abbassare il colesterolo basta evitare uova e carne?

Falso, il colesterolo alimentare non è l'unica fonte di colesterolo per gli esseri umani (e nemmeno la più importante). Infatti, il nostro corpo è in grado di sintetizzare internamente tutto il colesterolo di cui ha bisogno. Se non fosse così, i vegetariani (per essere più precisi i vegani, cioè coloro che non mangiano nemmeno latte e uova), non potrebbero sopravvivere. Non ci posso fare nulla, è familiare?

Potrebbe anche essere vero, ma prima dovresti rispondere a queste domande: I tuoi parenti sono in sovrappeso?

Fumano?

Sono sedentari? In altre parole, dalla tua famiglia, più che una predisposizione al colesterolo alto, potresti aver "ereditato" uno stile di vita errato. In ogni caso, la diagnosi di ipercolesterolemia familiare deve essere fatta dal medico e non dal paziente. Il colesterolo alto fa male?

Solo in parte è vero. Non bisogna limitarsi alla valutazione del solo colesterolo totale: se ad essere alto è il colesterolo buono (HDL) allora va tutto bene. Se è quello cattivo (LDL), allora è meglio correre ai ripari. Il colesterolo è l'unico nemico delle arterie?

Falso, insieme al colesterolo agiscono diversi altri fattori di rischio, tra i quali troviamo l'ipertensione (pressione alta), il fumo di sigaretta, la sedentarietà e il sovrappeso. I grassi saturi sono i peggiori?

Falso, i grassi saturi come quelli del burro sono stati demonizzati per tutto il secolo scorso a favore delle margarine vegetali. Poi si è scoperto che i grassi trans (idrogenati) presenti nelle margarine sono il vero nemico per la nostra salute, dei veri e propri veleni.



Mentre i grassi idrogenati causano un aumento del colesterolo cattivo e una diminuzione di quello buono, quelli saturi causano un aumento di entrambi, per cui non sono un grave pericolo per le nostre arterie.



Inoltre i grassi saturi sono un nutriente di cui il nostro corpo ha bisogno. Ovviamente non bisogna esagerare (anche l'acqua, in dosi eccessive, può uccidere), ma bisogna assumerli nelle quantità consigliate (circa il 10% del fabbisogno calorico dovrebbe essere soddisfatto dai grassi saturi). I grassi vegetali sono migliori di quelli animali?

Falso, vedere sopra il discorso sui grassi saturi! Inoltre, non tutti i grassi animali sono saturi: ad esempio il salmone contiene in prevalenza grassi animali polinsaturi. D'altra parte, non tutti gli oli vegetali sono insaturi: ad esempio l'olio di cocco contiene più dell'85% di grassi saturi. Il colesterolo “cattivo” è... cattivo?

Almeno questa sarà vera? No, niente di più falso! Senza il colesterolo "cattivo" non potremmo vivere perché è indispensabile per trasportare il colesterolo alle cellule che ne hanno bisogno. Solo un suo eccesso è “cattivo”, ma questo non lo rende un “nemico”: tutte le sostanze presenti nel sangue (molte delle quali sono indispensabili per la vita) diventano "cattive" oltre ad una certa soglia o se non rispettano le giuste e razionali proporzioni con altre sostanze.

(*) Fonte: Dietabit.it

Trattasi di informazioni che risalgono al 25 giugno del 2012, ma vale la pena riproporle perché dicono cose interessanti e da ritenere ancora valide, sui “falsi miti del colesterolo”. L’articolo fu curato da Emilio Chessa.

Colesterolo, solo un nemico?

Conoscere per saper scegliere è importante, non tutti i grassi sono buoni, non tutti sono cattivi. Sfatiamo alcuni miti. Per imparare a scegliere abbiamo bisogno di informazioni corrette e scientificamente provate. Solo così possiamo impostare un tipo di alimentazione sana, equilibrata per quantità e qualità e mettere nel nostro piatto e in quello dei nostri figli cibi utili e indispensabili senza esagerare in un senso o nell’altro.

Parola alla dr.ssa Lidia Rota, responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare Globale di Humanitas, che da anni partecipa a convegni ed eventi che discutono di temi sulla salute.

«Il colesterolo che tutti conosciamo viene molto spesso considerato solo un nemico: è invece un grasso che, in quantità adeguate, serve all’organismo. Nelle donne in gravidanza, per esempio, il colesterolo sale in modo naturale e indipendente dalla dieta, perché l’embrione e poi il feto lo usano per costruirsi, a partire dal tessuto nervoso. Diventa pericoloso quando ne produciamo o ne mangiamo troppo, e permettiamo che si accumuli nel sangue e poi sulle pareti delle arterie: così si formano placche aterosclerotiche infiammate, che occupano spazio, si ricoprono di trombi, che si frammentano e liberano emboli che causano malattie cardiovascolari: infarto, ictus, arteriopatia.

Il colesterolo in eccesso si accumula solo sulle pareti delle arterie, e non su quelle delle vene. Lo sapevate?

Una moderata quantità di colesterolo nel sangue è necessaria, un livello di colesterolo troppo alto nel sangue per un periodo prolungato provoca danni gravi.

Bisogna imparare a conoscere il colesterolo

Il colesterolo è il carburante che consumiamo muovendoci: se ci muoviamo poco, permettiamo che si accumuli sulle pareti delle arterie.

E non dimentichiamo che il colesterolo è molto abile nel fare squadra con altri nemici della nostra salute: il fumo, lo stress, il diabete, la pressione alta. È una squadra potente, che può cambiare la nostra vita in peggio se non la riconosciamo per tempo e non facciamo qualcosa per neutralizzarla modificando il nostro stile di vita per non farci sopraffare.

Le malattie cardiovascolari si possono evitare in un caso su tre, non con esami sofisticati, ma prima di tutto con un esame obiettivo del nostro stile di vita: i protagonisti della nostra salute cardiovascolare siamo prima di tutto noi stessi, con le nostre scelte, che devono essere fatte presto e bene, basandole su informazioni corrette e scientificamente provate.

Impariamo a conoscere il colesterolo, questo amico che può trasformarsi in nemico, e gli altri grassi: per contare qualcosa nel cambiare il nostro destino, per quel che possiamo».

Colesterolo, nuove linee guida: attenzione a quello “cattivo” (mai sopra i 100)

Per il colesterolo mai oltre i 100. Indipendentemente dal rischio, il livello di colesterolo “cattivo” LDL nel sangue non dovrebbe mai superare i 100 mg/dL. Lo dicono le nuove linee guida presentate nel corso del congresso della Società Europea di Cardiologia svoltosi a Roma e concluso il 31 agosto scorso.

“È fondamentale avere un target di colesterolo entro 70-100, non ci sono più controversie su questo punto. Questo vale per tutti, anche per quei soggetti che hanno valori di norma molto alti per ipercolesterolemia familiare”, spiega Francesco Romeo, presidente della Società Italiana di Cardiologia.

Il colesterolo LDL (un acronimo che sta per Lipoproteine a bassa densità) è comunemente definito “cattivo” perché rappresenta un fattore di rischio per la salute cardiovascolare. Un alto livello di questo colesterolo favorisce infatti l’aterosclerosi, ovvero l’accumulo di sostanze come trigliceridi e, appunto, colesterolo comportando il restringimento del canale dei vasi. Il colesterolo cattivo ha un gemello “buono”, il colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità), chiamato lo “spazzino del sangue” perché aiuta a smaltire l’LDL dalla circolazione. Ma il primo passo per tenere basso il livello di questa forma pericolosa di colesterolo – entro i 100 come riferito dai cardiologi – è condurre uno stile di vita sano.

Il colesterolo è il “killer” delle arterie?

«Che elevati livelli di colesterolo fossero nemici delle arterie provocando aterosclerosi e trombosi con conseguenti infarti, ictus cerebrali e arteriopatia periferica è stato sospettato e poi confermato da tempo; che i parametri da tenere in considerazione siano i livelli di colesterolo totale ma anche i livelli della sua frazione ” buona” HDL e di quella ” cattiva” LDL è una informazione nota e ben conosciuta; che bambini con elevati livelli di colesterolo, totale e LDL, siano candidati a diventare adulti che sviluppano aterosclerosi e le sue complicanze più gravi è stato confermato da numerosi studi epidemiologici. Quindi è il colesterolo il killer delle arterie?», chiede la dr.ssa Lidia Rota, responsabile del Centro di prevenzione cardiovascolare dell’ospedale Humanitas.

«La risposta è sì – aggiunge – se circola nel nostro sangue a livelli elevati (totale e LDL) soprattutto se per lunghi periodi. Ma la risposta esatta è ”non il solo”: diventa un nemico molto aggressivo quando si allea con altri complici, come la glicemia elevata o la pressione del sangue alta e non riconosciuta, quindi non curata. Le malattie cardiovascolari si manifestano nella stragrande maggioranza dei casi quando più fattori di rischio come quelli indicati sono presenti a lungo contemporaneamente, e in alcune persone in età più precoce che in altre, perché la familiarità e la predisposizione genetica giocano un ruolo importante».

Bene eliminare i fattori di rischio come il fumo di sigaretta e la sedentarietà?

«Se osserviamo il problema con un approccio globale ci rendiamo conto che questi fattori sono riconoscibili ed eliminabili, con l’attività fisica, con la riduzione e il controllo del peso, con un’alimentazione equilibrata povera di grassi, soprattutto cotti e di origine animale, con l’astensione dal fumo di sigaretta, con il controllo e l’eliminazione dello stress prolungato. Ognuno di noi ha un proprio personale profilo di rischio, simile a quello di altri, ma non identico: focalizzare l’attenzione su un singolo fattore, come il colesterolo, è necessario ma può essere fuorviante: così come affidare la salute delle proprie arterie, del cuore e del cervello solo ai farmaci rischia di distogliere l’attenzione dalla necessità di correggere uno stile di vita che dipende da noi, che può essere modificato, che può cambiare in modo significativo la nostra probabilità di evitare o allontanare un infarto, un ictus, un evento da aterosclerosi e trombosi. Quanto prima, tanto meglio», conclude la specialista.

(Per la verità, la “storia” sul colesterolo è diventata una storia infinita… Se ne parla da tantissimo tempo e tutti sanno che il colesterolo con parametri elevati può danneggiare il cuore. Ogni tanto “vengono” diffuse nuove linee-guida” sul colesterolo ed anche questa volta in occasione del congresso della Società europea di cardiologia sono venute fuori nuove “linee-guida”… Certamente al colesterolo bisogna porre attenzione, ma per coloro che hanno una età avanzata non è il caso di… metterli a dieta anticolesterolo… Ovviamente di questa continua storia sul colesterolo rimangono “soddisfatte” ai fini del loro marketing le aziende farmaceutiche che producono le ben note e “famose” statine e farmaci ipolipemizzanti.

E nel suddetto articolo, la cui fonte è Humanitas Salute, vengono riferite cose già note. Absit iniuria verbis, ovviamente, per le precisazioni della dr.ssa Rota. N.d.R.)