TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Simone Ceccarelli





Per combattere i rischi legati alla sedentarietà, si stanno diffondendo in numerose aziende le scrivanie in piedi, od addirittura con tapis-roulant incorporato. Sono efficaci per la salute o sono soltanto un’ultima trovata di marketing?

Aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e cancro, oltre a diabete e obesità. Fumo? Zuccheri? Colesterolo? Acqua: il “cattivo di turno” è la sedentarietà. Secondo le più recenti valutazioni in materia dovremmo infatti dedicare almeno 150 minuti a settimana ad un’attività fisica moderata. Due ore e mezzo: un lasso di tempo tutt’altro che esagerato ma che pochi, incollati sulla sedia di un ufficio per svariate ore al giorno, riescono a dedicare al movimento.

Visto che per forza di cose la maggioranza delle persone non può permettersi di lasciare il lavoro per – ahimè - dedicarsi a uno stile di vita più sano, i geni del marketing che una ne pensano e cento ne fanno hanno sfoderato l’ultima idea in fatto di fitness: scrivanie da ufficio per lavorare in piedi, o addirittura con tapis-roulant incorporato.

Pare che negli uffici di Google e Microsoft, due aziende notoriamente molto attente al benessere dei loro dipendenti, la maggioranza delle scrivanie abbia ormai un tapis-roulant incorporato, in modo che lo staff possa bruciare la bellezza di 2,6 calorie al minuto passeggiando a un ritmo di 1,5 chilometri l’ora (le cifre sono fornite da TrekDesk, azienda produttrice di scrivanie-roulant). Il tutto senza staccare gli occhi dal computer e le mani dalla tastiera.

Ovviamente tanto benessere non è alla portata dei bilanci di tutte le aziende: le scrivanie “da passeggio” infatti possono costare fino a 1500 euro l’una.

Ma vale davvero la pena spendere tale cifra, o si tratta solo di un modo per accrescere il bilancio delle aziende che producono tali scrivanie?

Gli studi sin qui condotti non sono riusciti a dare una risposta definitiva, anche se i benefici apportati dal camminare davanti al monitor potrebbero essere più mito che realtà. Un gruppo di ricercatori della Cochrane Collaboration (iniziativa internazionale no-profit nata con lo scopo di raccogliere, valutare criticamente e diffondere le informazioni relative alla efficacia ed alla sicurezza degli interventi sanitari, spiega Wikipedia) che ha esaminato un totale di 26 studi condotti su un totale di 2174 individui, ha concluso che le scrivanie “sit-stand”, quelle cioè che offrono la possibilità di lavorare sia in piedi che da seduti, riducono la sedentarietà fra mezz’ora e due ore al giorno. E se può sembrare un bel po’, i ricercatori gettano acqua sul fuoco dell’entusiasmo spiegando che per avere un qualche tipo di beneficio bisogna che il tempo in cui il fondoschiena sta attaccato alla sedia sia ridotto molto più di così.

La soluzione potrebbero allora essere le scrivanie solo “in piedi”, quelle che l’opzione seduta non la contemplano proprio. Ma anche in questo caso i ricercatori sono impietosi: ammettendo che si sia tanto coraggiosi da stare in piedi alla scrivania per quattro ore al giorno, il dispendio in termini di (kilo)calorie è miserrimo: 20 per gli uomini e 12 per le donne (in media). Che per combattere diabete e obesità ha lo stesso effetto di un secchiello d’acqua tolto dal mare Adriatico. In compenso però può provocare dei fastidiosissimi dolori alla parte bassa della schiena nelle persone particolarmente predisposte.

Torniamo dunque alle scrivanie-roulant, che sono quelle che in effetti sembrano funzionare meglio di tutte: usate anche solo per mezz’ora al giorno sono un’arma efficace per ridurre il giro vita delle persone affette da obesità, aumentando allo stesso tempo I livelli di colesterolo buono.

Ma ovviamente c’è un ma. Se passeggiare alla scrivania può far bene al corpo, non è forse altrettanto buono per la mente. Il mens sana in corpore sano funziona infatti solo dopo l’esercizio, non durante: come sottolinea uno studio pubblicato su Plos One, su 76 lavoratori assegnati casualmente a scrivanie tradizionali o roulant, il gruppo dei seduti è riuscito a ricordare meglio liste di parole e a elaborare problemi matematici.

La conclusione è quasi lapalissiana nella sua ovvietà: stare seduti aiuta la concentrazione e la memoria. Oltre ovviamente a digitare su una tastiera più velocemente senza produrre documenti pieno di refusi.

Se le scrivanie in piedi non sembrano dunque essere la cura, resta però il problema dei rischi, quelli sì reali, legati alla sedentarietà.

La soluzione: fare spesso delle pause dedicate a una breve passeggiata, anche all’interno dell’ufficio, e abbandonare l’ascensore in favore delle scale. Fa bene, ed è anche gratis.