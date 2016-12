TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Il virus Zika si diffonde maggiormente attraverso la puntura di una zanzara infetta del genere Aedes, la stessa che trasmette il virus della febbre gialla, della dengue e della chikungunya, ma può trasmettersi anche per via sessuale da persona con virus a partner. La zanzara tigre (Aedes albopictus), presente nel nostro territorio, potrebbe trasmettere il virus Zika. L'infezione da virus Zika, contratta durante la gravidanza, è stata associata all'insorgenza di gravi complicanze e malformazioni neurologiche congenite (microcefalia).

Il virus Zika è molto simile a quelli della dengue, della febbre gialla, dell'encefalite giapponese e del Nilo occidentale. E' stato isolato nel 1947 nelle foreste di Zika (Uganda), in una scimmia Rhesus durante uno studio sulla trasmissione della febbre gialla. Dal 2015 un’epidemia di virus Zika si sta diffondendo nelle Americhe, Africa (Capo Verde) ed Estremo oriente.

In Italia il maggior numero di casi importati proviene dalla Repubblica Dominicana (Santo Domingo) e dal Brasile (30 giugno 2016). Il 12 agosto 2016 le autorità sanitarie hanno dichiarato l’emergenza sanitaria a Porto Rico, segnalando che l’attuale diffusione del virus Zika pone un rischio significativo alle donne in gravidanza e ai bambini nati da madri infette. In Florida sono stati notificati i primi casi di trasmissione locale e le autorità sanitarie raccomandano che le donne in gravidanza non si rechino nelle aree infette.

Le manifestazioni cliniche della malattia sono in genere simili a quelle di dengue e chikungunya. Si tratta di sintomi lievi come febbricola, malessere, eruzioni cutanee (soprattutto maculo-papulari), congiuntivite, mal di testa, dolori articolari e muscolari. Nella maggior parte dei casi l'infezione è asintomatica.

Vi è consenso scientifico che l'infezione da virus Zika, oltre ad essere associata all'insorgenza di microcefalia e altre malformazioni nel nascituro, se contratta durante la gravidanza, possa essere anche causa di complicanze neurologiche come la sindrome di Guillan-Barré. Il 1° febbraio 2016, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i casi di microcefalia e altri disordini neurologici potenzialmente associati al virus Zika riportati dal Brasile e dalla Polinesia francese sono un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Al momento non è disponibile nessun vaccino contro il virus Zika. Per questo l'unico modo per prevenire l'infezione è evitare di essere punti dalle zanzare.