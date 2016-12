TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

L’FDA ha approvato Xiidra (lifitegrast soluzione oftalmica) per il trattamento dei segni e dei sintomi della sindrome da secchezza oculare negli adulti. Xiidra è il primo trattamento di una nuova classe di farmaci, gli inibitori dell’antigene LFA1 associato ai linfociti, approvato dall’FDA per questa patologia.

La possibilità di sperimentare secchezza oculare, più comune tra le donne, aumenta con l’età e colpisce circa il 5% della popolazione adulta di età compresa tra i 30 e i 40 anni e una percentuale tra il 10% e il 15% degli over 65 anni. Se è grave e non trattata, questa condizione può causare dolore, ulcere o cicatrici sulla cornea. L’occhio secco può rendere più difficile eseguire alcune attività, come l’utilizzo di un computer o leggere per un lungo periodo di tempo e può ridurre la tolleranza agli ambienti asciutti (come l’aereo).

La sicurezza e l'efficacia di Xiidra sono state valutate su oltre un migliaio di pazienti in quattro studi randomizzati controllati con placebo. Questi studi hanno incluso pazienti di età compresa tra i 19 e i 97 anni, la maggioranza dei quali erano donne (76%). I pazienti sono stati randomizzati a ricevere colliri con Xiidra o colliri con placebo, che sono stati utilizzati due volte al giorno per dodici settimane. I gruppi trattati con Xiidra hanno mostrato un miglioramento maggiore dei segni e dei sintomi di secchezza oculare rispetto ai gruppi trattati con placebo.

Gli effetti indesiderati più comuni di Xiidra includono irritazione agli occhi, visione offuscata, disgeusia. La malattia dell'occhio secco non si verifica di routine nei bambini. La sicurezza e l'efficacia in pazienti pediatrici di età inferiore ai 17 anni non è stata studiata.

Articolo tratto da Pillole dal Mondo n. 1045 - AIFA