TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Grazie alla Cooperativa Sociale ProgettAzione è possibile iniziare a rilevare i primi segnali di demenza degenerativa, come l’Alzheimer, e di alcune patologie che alterano le funzioni cognitive, con test gratuiti da fare nelle farmacie milanesi aderenti all’iniziativa. Questi screening “preventivi” riescono a individuare i primi sintomi della presenza di una malattia, rimandando, se necessario, a dei test più approfonditi. Grazie a un preventivo intervento di controllo e osservazione, persone e famiglie possono guadagnare fino a 2 anni di lucidità da vivere insieme, 2 anni in cui sarà possibile organizzarsi in tempo e meglio per la gestione della malattia.

In genere quando parliamo di salute e prevenzione pensiamo a qualche cosa che riguardi le nostre capacità fisiche, mai quelle cognitive: nessuno si sofferma sul fatto che il processo di invecchiamento mentale inizia già durante l’età generativa. Proprio per questo la Cooperativa Sociale ProgettAzione lancia un messaggio in controtendenza, segnalando come sia assolutamente necessario fare prevenzione “cognitiva” e non limitarsi a intervenire nelle situazioni più compromesse.

In generale, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche e di vita, l’incidenza delle demenze, e della malattia di Alzheimer, aumenterà, soprattutto a causa dell’invecchiamento generale della popolazione. La percentuale di casi di demenza tra gli over 65 oscilla fra 5,9 e 7,1 %, e poiché gli italiani di questa età sono più di 13 milioni secondo l’ultimo censimento, parliamo di circa un milione di persone, di cui più della metà sono malati di Alzheimer. L'insorgenza della Malattia di Alzheimer al di sotto dei 65 anni di età è molto poco frequente, mentre invece la sua incidenza è rapidamente progressiva a partire da tale età.

Restringendo il campo e analizzando la situazione nella sola Lombardia emerge che gli anziani (dai 65 anni in su) sono il 21% della popolazione e il tasso è in progressiva crescita (nel 2065 gli anziani over 65 saranno il 30% della popolazione lombarda. Secondo i dati epidemiologici si stima che in Lombardia saranno circa 200.000 le persone affette da forme di demenza cognitiva. Dal 2004, il numero di persone con forme gravi di questo tipo di malattie è aumentato di oltre il 22%, passando da 29.825 a 36.410.

“Informare le persone sulle possibilità di prevenzione di malattie invalidanti anche dal punto di vista sociale è per noi prioritario – afferma Alvaro Bozzolo, Presidente della Cooperativa Sociale ProgettAzione – Nella maggior parte delle diagnosi di malattie come l’Alzheimer è evidente che il processo di deterioramento cognitivo in genere inizia il suo percorso almeno un anno e mezzo prima. Ecco perché consigliamo degli appositi test fatti una volta all’anno, a partire da un’età di 65 anni. Riconoscere in tempo malattie del genere non consente certo di debellarle, ma consente di guadagnare del tempo prezioso sia per il paziente che per la famiglia”.

“Iniziare le cure nel periodo giusto – continua Alvaro Bozzolo – significa regalare al paziente mediamente due anni di lucidità in più, due anni in cui si riesce a godere della compagnia dei propri familiari, che a loro volta hanno più tempo sia per affrontare la situazione dal punto di vista psicologico, sia per organizzarsi dal punto di vista pratico, anche per la ricerca di strutture specializzate nel trattamento di questi casi”.