TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Francesca Morelli





Le infezioni da HPV (Human Papilloma Virus), responsabili dello sviluppo di infezioni soprattutto genitali e/o di tumori, contraibili per la maggior parte per via sessuale, sono in crescita. Anche in Italia dove, secondo le più recenti stime, sono causa ogni anno di 80 mila nuovi casi di condilomi genitali nei maschi e 130 nelle femmine e di 2 mila diagnosi di tumori suddivisi in oro-faringeo, ovvero della bocca e della gola, ano-rettale e del pene nell’uomo e 4.400 tra tumori oro-faringeo, vaginale e della cervice uterina nella popolazione femminile. Contro le forme tumorali, le più pericolose, sarà disponibile anche in Italia dal prossimo autunno il vaccino 9-valente, in grado di garantire protezione verso 9 virus da HPV fra i più temibili, con una efficacia aumentata al 97%.

Il virus da HPV è un problema mondiale: colpisce, secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), nell’arco della vita all’incirca l’80% delle donne sessualmente attive e il 50% degli uomini. La buona notizia è che gran parte di queste infezioni che si contraggono per via sessuale, da oltre 100 differenti tipi di ceppi virali, vengono eliminate dal sistema immunitario, risolvendosi spontaneamente. Una porzione di essi però è responsabile di malattie importanti, quali lesioni precancerose anche di altro grado, e di forme tumorali associate nell’89% dei casi ai tipi 16 e 18. I ceppi oncogeni di HPV, oltre ad essere responsabili della totalità dei tumori della cervice uterina nella donna, sono causa anche di circa il 90% dei tumori dell’ano, del 70% dei tumori della vagina, del 50% dei tumori del pene, del 40% dei tumori della vulva e di circa il 60% dei tumori dell’orofaringe, tra cui anche i tumori delle tonsille e della base della lingua.

«L’infezione da HPV - spiega la Professoressa Susanna Esposito, direttore dell’Unità di pediatria ad alta intensità di cura della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico dell’Università degli Studi di Milano e presidente WAidid (Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici) - non si contrae infatti solo per via sessuale ma anche per via cutanea e può coinvolgere entrambi i sessi».

Contro l’HPV ad oggi sono disponibili due vaccini - uno quadrivalente che protegge dai genotipi HPV 6, 11, 16 e 18 e uno bivalente che difende dai genotipi oncologici 16 e 18 – la cui protezione ed efficacia saranno ‘superate’, fra qualche mese, da un nuovo vaccino. Dall’autunno, tra ottobre e novembre, sarà infatti disponibile presso tutte le farmacie italiane il vaccino 9-valente il quale non solo estenderà la sua protezione a 9 ceppi virali, cioè 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, ma garantirà anche una efficacia superiore, pari al 97%.

«Questo significa – continua Esposito – che rispetto ai precedenti vaccini, promette una riduzione del 20% nell’insorgenza di tumori da HPV e del 50-80% nello sviluppo di possibili lesioni precancerose. In ambito femminile il nuovo vaccino potrà dunque potenzialmente prevenire il 90% dei tumori della cervice uterina, la forma tumorale più frequente nella popolazione femminile, e l’80% delle precancerosi di alto grado del collo dell’utero, istologicamente definite CIN2-3, e il 50% dei CIN1, le forme di basso grado».

Perché ciò accada, occorre però sottoporsi a vaccinazione nei tempi e nelle modalità giuste. Ovvero in giovane età, prima che inizi l’attività sessuale.

«La maggiore prevalenza di infezioni da HPV - precisa ancora la professoressa - si registra intorno ai 20 anni, la fascia di popolazione più a rischio per malattie genitali, complice la mancata informazione e la poca responsabilità nell’assumere comportamenti sessuali corretti verso se stessi e il partner. Ecco perché la somministrazione vaccinale, a scopo preventivo e protettivo, deve essere effettuata dalle bambine fra i 9 e 14 anni di età, secondo una scheda vaccinale che in Italia prevede 2 dosi fino a 14 anni e 3 dosi dopo i 14 anni. Mentre nei soggetti immunocompromessi si raccomanda la vaccinazione con 3 dosi».

L’auspicio è che la vaccinazione HPV, anche in Italia e in conformità con quanto raccomandato dall’Oms e dalle autorità sanitarie di tutti i Paesi, possa diventare ‘universale’: rientrare cioè fra il numero di vaccinazioni obbligatorie in età pre-adolescenziale, tra gli 11 e i 12 anni, quando la risposta immunitaria è migliore e il beneficio ottenibile massimo. Tuttavia il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2016-2018 non ha ancora ‘approvato’ la proposta. La vaccinazione HPV, oltre che per le bambine, è fortemente raccomandata anche nel maschio per il quale non esiste, ad oggi, alcun programma di screening preventivo per le lesioni o i tumori genitali. La vaccinazione è già eseguita tra gli adolescenti maschi di 11-15 anni negli Stati Uniti, Canada, Australia, Danimarca e Svezia mentre in Italia, al momento, è offerta solo da 9 Regioni - Trentino, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Vaccinare anche i maschi ha importanti finalità: proteggere, innanzitutto, contro lo sviluppo di condilomi (delle proliferazioni benigne ma molto infettive, più note come ‘creste di gallo’) e carcinomi con una ricaduta positiva anche sul possibile rischio di infertilità e quale dimostrazione di responsabilità verso la partner femminile, anche e soprattutto in caso di sesso occasionale.

Ma il vaccino è sicuro? si domandano molte mamme di fronte all’opportunità di vaccinare le proprie figlie così giovani contro una malattia (pseudo)adulta, quale il carcinoma della cervice uterina. Sì, perché il vaccino non contiene DNA virale. Vale a dire che la sostanza che viene iniettata in corpo (antigene) per stimolare la difesa immunitaria, è una proteina che riveste il virus: dunque non in grado di svolgere azioni nocive in quanto priva di DNA, ma mettendo l’organismo in condizione di riconoscere, qualora già presente, il virus pericoloso e eliminarlo. Ma non solo, la vaccinazione viene fortemente raccomandata da medici e specialisti per il suo duplice scopo: impedire che il virus possa penetrare nelle cellule e tra queste moltiplicarsi, svolgendo cioè una azione preventiva e dall’altro impedire che le cellule, qualora infettate, possano subire una trasformazione tumorale nel rispetto di una azione terapeutica. I vaccini che possano garantire un obiettivo totalmente curativo sono ancora in fase di sperimentazione, mentre l’azione preventiva è già largamente garantita e potenziata: merito dell’introduzione del vaccino 9-valente che segna un importante passo avanti per la salute femminile.