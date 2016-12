TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Come è noto, il cuore è la pompa muscolare grazie alla quale il sangue viene distribuito in tutti i tessuti. Come tutti i motori, il cuore è dotato di un impianto idraulico e cioè è esso stesso irrorato di sangue da arterie dette coronarie e di un impianto elettrico. Ogni giorno, per una media di 70 battiti al minuto, esso si contrae circa 100000 volte e il suo contrarsi deve seguire un ben determinato “ritmo”. Quello che è meno noto è che il cuore è dotato di attività elettrica spontanea e tutte le cellule cardiache possono essere origine di battiti cardiaci. Infatti, il cuore espiantato da un “donatore” deceduto e impiantato in un paziente “ricevente” presenta una attività spontanea di circa 100 battiti per minuto. Il fatto che il nostro ritmo cardiaco normale sia più lento o più veloce dipende dalla modulazione che il nostro Sistema nervoso autonomo o involontario esercita sulla attività delle cellule che danno i battiti nel cuore e cioè le cellule “pacemaker”. Come detto però fisiologicamente vi è una precisa gerarchia nella capacità delle varie cellule del cuore nel dare origine a battiti cardiaci e quindi l’impulso elettrico segue nel cuore un percorso preciso e standardizzato.

Da queste brevi righe dovrebbe risultare abbastanza chiaro come sia complessa la fisiologia del sistema elettrico cardiaco e di conseguenza come possa risultare complesso lo studio dei possibili malfunzionamenti del sistema elettrico stesso e cioè le “aritmie”.

Quando parliamo di aritmie la prima distinzione va fatta tra le cosiddette “bradi” e le “tachi” aritmie cioè cuore lento o veloce. Si parla in genere di bradicardia al di sotto di 60 battiti per minuto e tachicardia al di sopra di 100 ma in realtà un ritmo normale può essere bradicardico o tachicardico a seconda della attività che sta svolgendo il paziente (sonno? attività fisica estrema?).

Quindi non basta che il cuore vada piano o in fretta ma bisogna che si analizzi il tipo di ritmo e dunque si riesca ad ottenere un elettrocardiogramma che documenti l’aritmia. E in effetti gli Elettrofisiologi, cioè i Cardiologi che si occupano di aritmie cardiache, sanno bene che quando un paziente riferisce un sintomo bisogna verificare a che cosa corrisponda il sintomo così come esistono aritmie che quando asintomatiche possono essere ancora più pericolose (ad esempio la fibrillazione atriale che comporta un rischio di ictus).

Esistono infatti situazioni nelle quali il paziente avverte sintomi blandi e poi monitorando si verifica la presenza di una aritmia rischiosa e dunque si deve intervenire al più presto; esistono al contrario casi in cui i sintomi del paziente sono invalidanti ma non emergono aritmie significative o quanto meno pericolose e dunque compito del medico è rassicurare ed eventualmente cercare la causa reale del sintomo del paziente (extra cardiaca).

La gestione quindi delle aritmie rappresenta spesso un problema non facile per il Cardiologo. Innanzitutto l’aritmia deve essere documentata ed essendo questo spesso un problema nel problema sono nati tutta una serie di monitoraggi complessi e prolungati volti ad ottenere l’ECG corrispondente al sintomo. Il paziente poi va studiato in modo da capire se l’aritmia sia “il problema” oppure se l’aritmia non sia altro che la prima manifestazione di una patologia cardiaca o anche extracardiaca (ad esempio patologia della tiroide). In base ai dati ottenuti poi il Cardiologo metterà in atto i provvedimenti più opportuni al fine da un lato di migliorare la prognosi del paziente e dall’altro di ridurre il più possibile i sintomi. Bisogna infatti tenere presente che esistono aritmie (in genere relativamente benigne) che si verificano tipicamente nei pazienti senza cardiopatia. In queste situazioni il trattamento è di solito più complicato in quanto da un lato bisogna tranquillizzare il paziente in quanto non cardiopatico ma dall’altro bisogna cercare di trattarlo in modo che l’aritmia non si presenti più o almeno molto raramente.

Diversa ovviamente è invece la situazione in cui il paziente si presenti alla osservazione del Cardiologo a seguito di una aritmia la quale però costituisce semplicemente una delle conseguenze di una cardiopatia.

Dal punto di vista terapeutico, qualora il cuore non sia più in grado di fornire i battiti necessari all’organismo (bradi aritmie), può essere necessario l’impianto di un dispositivo detto pacemaker e cioè letteralmente fornitore di battiti, il quale funziona al bisogno o continuamente garantendo un numero minimo di battiti. Mentre i primi pacemaker erano di dimensioni importanti e avevano poche funzioni, attualmente sono disponibili dispositivi molto sofisticati con tutta una serie di caratteristiche che consentono di ottimizzare il funzionamento del sistema cuore-pacemaker.

Qualora invece si tratti di tachi aritmie e cioè veloci, il trattamento è variabile sulla base del tipo di aritmia e della eventuale cardiopatia del paziente. Si utilizzano in genere farmaci cosiddetti anti aritmici i quali però purtroppo non hanno una efficacia elevatissima. In alternativa alla terapia antiaritmica o qualora questa non funzioni, da circa 20 anni si è sviluppata una branca della Cardiologia e cioè l’Elettrofisiologia Interventistica. Essa si occupa del trattamento delle aritmie mediante l’introduzione di cateteri all’interno delle cavità cardiache allo scopo di studiare i circuiti responsabili di una particolare aritmia e di trattare l’aritmia stessa bruciando selettivamente le cellule che la sostengono (ablazione transcatetere). Anche se purtroppo non utilizzabile in tutte le aritmie, l’ablazione transcatetere di fatto rappresenta l’unico vero tentativo di trattamento di una aritmia in quanto i farmaci antiaritmici, se efficaci, lo sono fino a che sono presenti all’interno del corpo e di fatto non curano l’aritmia.

Quando però l’aritmia cardiaca sia la manifestazione di una cardiopatia importante o metta a rischio la vita del paziente per la possibilità che si ripresenti determinando una importante compromissione emodinamica (svenimento o arresto cardiaco), si deve valutare l’inserimento di un particolare pace-maker in grado di intervenire dando una scossa in modo da sbloccare l’aritmia (pacemaker- defibrillatore).

Anche se sembra tutto abbastanza lineare, nella realtà se da un lato sono state acquisite molte conoscenze, restano parecchie zone d’ombra e spesso il trattamento di un paziente affetto da aritmie viene adattato nel corso del tempo utilizzando le armi a disposizione (farmaci, pacemaker, defibrillatore, ablazione transcatetere) in associazione tra di loro.

Nel trattamento delle aritmie va poi sempre tenuta presente la terapia anticoagulante che consente di ridurre fortemente un rischio molto grave connesso con alcune aritmie e cioè il rischio di ictus ischemico legato alla formazione di coaguli all’interno delle cavità cardiache.

In conclusione le aritmie cardiache rappresentano spesso per il Cardiologo un terreno accidentato e la gestione del paziente affetto da aritmie risulta a volte complessa.

Solo da un corretto inquadramento del paziente e da un adeguato monitoraggio può originare il percorso diagnostico terapeutico capace di trattare nella maniera migliore una aritmia cardiaca e soprattutto il paziente che ne è affetto.