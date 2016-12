TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Arriva l’estate e le gambe si scoprono. Ma siamo pronte ad esporre questa importante parte di noi? La bellezza, e quindi, la salute delle nostre gambe dipendono da un delicato equilibrio di vari fattori: ormoni, circolazione sanguigna, peso, abitudini di vita.

Le donne infatti tendono ad accumulare tessuto adiposo sulle cosce, rispetto agli uomini che lo concentrano maggiormente sulla pancia, per via degli ormoni. Questi (gli estrogeni) responsabili di una azione protettiva nei confronti del cuore, sono spesso la causa di una non ottimale circolazione locale (quella dei vasi capillari) con conseguenze negative anche nella ritenzione di liquidi nei tessuti.

Anche la componente ereditaria è rilevante nei problemi alle gambe ed è stato osservato come alcuni disturbi del microcircolo spesso si tramandino di madre in figlia. Alcuni periodi della vita, inoltre, si presentano più a rischio: l’adolescenza, la gravidanza e la menopausa.

Capillari fragili e varici: le donne le più colpite

Localizzati più frequentemente all’interno ginocchio o sull’esterno delle cosce nella maggior parte dei casi i capillari ( o telengectasie) rappresentano un problema esclusivamente estetico, in altri , specie se presenti al malleolo interno o alla caviglia, possono rappresentare un iniziale segno di malattia venosa cronica degli arti inferiori e pertanto presagire la comparsa di vene varicose.

Per essere rappresentate su scritture figurate o su bassi rilievi fin dal tempo degli Egizi, la malattia varicosa è senza dubbio un’affezione che affligge l’uomo da tempo immemorabile. Il termine “Varix” significa “storto”, e dunque una vena si definisce varicosa quando si presenta dilatata e tortuosa e quando il sangue in essa contenuto tende ad invertire il senso di scorrimento. Il sangue che circola nelle vene varicose ha una caratteristica particolare: invece di essere indirizzato vero l’alto e quindi verso il cuore, per via dell’incontinenza valvolare che si viene a creare, ricade verso il basso, sovraccaricando le vene delle gambe e delle caviglie. Questa è la ragione per la quale chi è affetto da insufficienza venosa degli arti inferiori soffre particolarmente durante la posizione eretta prolungata o la sera; ed è sempre per la stessa ragione che le vene varicose devono essere eliminate, dopo che l’angiologo o il chirurgo vascolare, magari supportati dall’esame doppler, abbiano accertato tale inversione di flusso.

In alcuni casi le vene possono complicarsi dando luogo alla tromboflebite (la varice diventa rossa,dura e dolente ) con gravi rischi per la salute.

I nemici delle gambe

La vera causa responsabile delle varici è sconosciuta, ma è ormai certo che alla base di queste affezioni venosa vi è un fattore predisponente rappresentato da una maggiore cedevolezza del tessuto elastico presente nella parete della vena (meiopragia del tessuto elastico), sul quale successivamente intervengono vari fattori facilitanti quali, l’obesità, la stazione eretta prolungata, la stipsi, le gravidanze specie se ravvicinate, la sedentarietà e lo stile di vita in genere. Un altro fattore che facilita la comparsa di vene varicose, spesso non considerato, è rappresentato dall’alterato appoggio plantare (piede piatto, piede cavo, ecc). In tali casi è importantissimo correggere tale alterazione mediante un plantare ortopedico, in modo da permettere ai piedi di svolgere al meglio la funzione di cuore periferico. Sottovalutata è l’irregolarità intestinale (o stipsi) che porta ad un accumulo di sostanze di scarto nell’organismo con conseguente accumulo delle tossine non correttamente smaltite tra le cellule di grasso delle gambe, favorendo l’instaurarsi di cellulite e cuscinetti. Anche il fumo di sigaretta, con il suo effetto vasocostrittore, aumenta i radicali liberi peggiorando il microcircolo.

La ceretta depilativa calda a strappo, oppure gli indumenti costrittivi portati per lungo tempo, terapia cortisoniche e ormonali sono fattori favorenti.

Il gonfiore: spia dell’insufficienza venosa?

La sintomatologia delle vene varicose è strettamente correlata alle varie fasi evolutive: si passa da un lievo o più importante senso di pesantezza delle gambe nelle ore serali alla difficoltà nel trovare una posizione comoda durante il riposo notturno fino, a pigmentazioni brune nella zona cutanea perimalleolare (dermatite emosiderinica), eczema varicoso (prurito) sino ad arrivare, negli stadi piu’gravi, alla comparsa di vere ulcere della cute all’interno della caviglia.

I capillari “estetici” non danno sintomi; in qualche caso e solo nei mesi più caldi può essere avvertito localmente un fastidio passeggero a tipo prurito o pizzicore. Viceversa se i capillari rientrano a far parte del più ampio quadro clinico della Malattia Venosa Cronica, i sintomi possono essere quelli tipici della malattia: senso di peso, gonfiore alle caviglie, dolore serotino, prurito, crampi muscolari, ecc.

Nuovi trattamenti: la scleromousse per le micro varici

La terapia è chirurgica e non a seconda della gravità: stripping della safena, la flebectomia ambulatoriale di Muller, la radiofrequenza, l’Endolaser sono rivolte al paziente afflitto da varici importanti. In genere si svolgono in anestesia loco regionale o epidurale.

Per i capillari ancora oggi non esiste nessun farmaco con prescrizione orale in grado di farli scomparire o di prevenirne la formazione, e il trattamento di prima scelta, rimane la scleroterapia, oggi più sicura e più efficace. Si basa sull’iniezione intravaricosa di sostanze irritanti le pareti del vaso per farle collabire e aderire tra loro; (flebite chimica occlusiva) ed è indicata anche in quelle piccolissime microvarici fiammate, rosso-blu (teleangectasie: sono piccoli vasi che hanno un’importanza solo estetica e non influenzano assolutamente i grandi tragitti venosi.) Tra queste la scleroterapia ecoguidata con schiuma o scleromousse è l’unica ad essere veramente ambulatoriale e a dare i maggiori vantaggi: basso costo, non invasiva, indolore e ripetibile, pertanto negli ultimi anni sembra quella maggiormente utilizzata dai flebologi di tutto il mondo. I farmaci iniettati all’interno del lume dei capillari sono in forma di microschiuma, secondo il “Tessari Metod”, determinandone prima l’occlusione e successivamente la scomparsa per riassorbimento. Se la terapia è ben condotta e l’indicazione al trattamento corretta, generalmente dopo un certo numero di sedute, numericamente variabili a seconda dei casi e dell’estensione dei capillari, i risultati sono più che soddisfacenti e a volte eccellenti.

Il trattamento Laser olitamente meno efficace, più lungo e più doloroso, viene riservato ai capillari resistenti alla terapia sclerosante, oppure ai capillari rossi e sottili matting).

Ma è vero che ritornano?

Nei soggetti con predisposizione familiare o con forti fattori di rischio predisponenti come le gravidanze ravvicinate, terapie ormonali ecc., con buone probabilità è possibile supporre che a distanza di tempo variabile altri capillari possano ripresentarsi, magari in zone diverse da quelle precedentemente trattate . In tali casi le pazienti dovranno sottoporsi a richiami di terapia a scadenze più o meno lunghe.

Aiutarsi con gli integratori

La terapia farmacologia è basata sull’uso di farmaci e integratori dietetici chiamati venotropi fra cui i più usati sono i bioflavonoidi. Questi farmaci dotati tra l’altro di ottima maneggevolezza e di scarsissimi effetti collaterali, non sono ovviamente in grado di guarire le varici, ma se utilizzati in modo corretto e soprattutto in associazione ai presidi terapeutici di tipo fisico (contenzione elastica, attività fisica e norme di vita e posturali), sono in gradi di ridurre in modo significativo i sintomi e l’edema delle caviglie. Si trovano in munerose piante come quelle della famiglia delle Rutacee: vite rossa, mirtillo, ginko, ippocastano.

La frutta: un concentrato di benessere per le vene

Un concentrato al giorno di frutta fresca, da bere a colazione, può essere un ottimo alleato per rafforzare le pareti di vene e vasi capillari. A seconda della stagione, si può scegliere tra agrumi, frutti di bosco, uva e kiwi.

Sane abitudini

Una corretta alimentazione ricca di fibre vegetali correggerà anche la stipsi, altro fattore negativo per l’insufficienza venosa degli arti inferiori. Se l’attività lavorativa costringe a rimanere per lungo tempo in piedi o seduti, è indicato compiere ogni trenta minuti dei movimenti di sollevamento sulle punte dei piedi per almeno quindici volte, in modo da attivare la pompa muscolo venosa del polpaccio. Anche durante i viaggi la posizione seduta va periodicamente interrotta per eseguire piccole passeggiate nei corridoi. Molto utile risulta pure sollevare leggermente i piedi del letto (10 -15 cm) mettendo un piccolo rialzo tra il pavimento e i piedi del letto.

Sport

Semaforo verde per:

camminare

nuoto

sci di fondo

Semaforo rosso per:

bicicletta

sollevamento pesi

tennis

tutti gli sport da contatto (calcio, basket e rugby)

E’ vero che il sole fa male?

Il sole non fa male ma è il calore diretto ad essere controindicato. Ci si potrà dunque abbronzare passeggiando in riva la mare, o mantenendo sempre le gambe bagnate, o ancora meglio immergendosi nell’acqua sino a quasi l’inguine in modo da sfruttare l’effetto linfodrenante indotto dal massaggio dell’acqua. Assolutamente sono da evitare i teli da mare sulle gambe con l’obiettivo di mitigare l’effetto dannoso del sole; l’effetto serra che ne deriva aumenta la temperatura dell’arto, dilata le vene e quindi peggiora la situazione.

Calze elastiche sì o no?

Questa deve essere prescritta dall’angiologo, sulla base delle dimensioni dell’arto (circonferenza della caviglia e del polpaccio, non che della lunghezza) e soprattutto della pressione venosa ortostatica misurata con il doppler alla caviglia.

Inoltre bisogna ricordare di indossarle al mattino, prima di mettersi in piedi. Il consiglio pratico è di tornare a letto per 15’ dopo la toilette personale, e quindi di indossare le calze prima di lasciare il letto, oppure di spostare alla sera la l’igiene personale .

La pelle

Dopo la dieta e la ginnastica, per avere gambe belle occorre concentrarsi sulla cute. Proprio qui, infatti, l’epidermide presenta un numero minore di ghiandole sebacee per cui la pelle appare spesso secca, ruvida e ispessita. Occorre intensificare quindi le cure di bellezza come l’esfoliazione e l’idratazione. In inverno, quando lo sfregamento dei vestiti e il rallentamento del ricambio cellulare provoca un ispessimento dello strato corneo mentre in estate l’esposizione prolungata al sole predispone alla desquamazione. E’ indispensabile perciò dopo la detersione quotidiana, una serie di trattamenti idratanti con maggiore attenzione ai punti più ruvidi.

Per pelli secche e disidratate si può scegliere un prodotto ricco di olii vegetali o burro di karitè e di agenti idratanti come glicerina e aloe. In estate si può optare per un prodotto fluido più leggero magari arricchito con vitamine per rivitalizzare la pelle.

Maschera idradante sulle ginocchia

Dopo il bagno o la doccia, frizionare velocemente tra le mani un po’ di olio o crema idratante, quindi spalmatelo con movimenti rotatori fino al completo assorbimento, cominciando sempre dalle caviglie per poi risalire verso le cosce.

Sulle parti più ruvide, ad esempio le ginocchia, utilizzare la crema idratante come una maschera: applicare il prodotto con uno spessore di un centimetro e lasciare in posa per qualche minuto. Poi massaggiare per far penetrare il prodotto.

Quando è necessario esfoliare

A volte, a causa dell’esposizione solare o dopo un lungo inverno che ha costretto la pelle delle nostre gambe nelle calze, occorre detergere la pelle in profondità perché si rigeneri con un trattamento mirato: lo scrub o il peeling utile ad eliminare le cellule morte depositate in superficie. Inoltre, con i pori liberi, la pelle è pronta a ricevere i principi idratanti perché maggiormente ricettiva.

Dopo il bagno o la doccia, distribuire quindi un prodotto esfoliante sul corpo, massaggiando delicatamente con le palme delle mani, procedendo dall’alto verso il basso. Rimuovere il prodotto con getti di acqua tiepida. Per tonificare la pelle, potete effettuare getti alternati di acqua calda e fredda, sempre procedendo dai piedi verso l’alto.

Al termine del trattamento, tamponare le gambe con una spugna morbida senza strofinare. Di ritorno dal mare, l’esfoliazione può essere utile perché evita l’effetto a “macchia di leopardo” che si produce quando la pelle inizia a perdere l’abbronzatura.

Gambe a prova di mare: epilazione e depilazione

L’epilazione e la depilazione non sono la stessa cosa come spesso erroneamente si crede. Con la prima si asporta il pelo il dalla radice, bulbo compreso, con uno strappo meccanico (ceretta o pinzetta); con il secondo si verifica l’eliminazione del fusto del pelo, che cresce alla velocità di circa 1 cm al mese, come avviene con la rasatura attraverso le lamette.

E’ importante seguire alcune regole

Evitare ogni trattamento se la cute presenta irritazioni o lesioni, oppure quando è arrossata o scottata dal sole. Prima di depilarvi, passare sulla pelle una crema idratante, mentre subito dopo lasciare respirare le gambe, evitando di indossare collant o jeans attillati. Per le 24 ore successive alla depilazione, meglio non applicare sulla cute saponi, spray o deodoranti profumati.

Rispetto al rasoio e alle creme depilatorie, la ceretta ha risultati più duratura, ma è sconsigliata a chi soffre di fragilità capillari o vene varicose. La ceretta a freddo, in genere, viene proposta sotto forma di strisce già pronte da applicare sulla pelle con uno strappo nel senso inverso alla crescita del pelo.

L’epilatore è dotato di una testina con dischetti rotanti che strappa il pelo dal follicolo. Prima di utilizzarlo, è consigliabile fare un bagno caldo per facilitare la dilatazione del bulbo pilifero.

Dal dermatologo o nei centri estetici più attrezzati si possono utilizzare tecniche per una depilazione definitiva.

La luce pulsata elimina il pelo attraverso un raggio di luce composto da energia termica che colpisce la parte scura del follicolo pilifero. E’ un metodo che agisce soprattutto sulla peluria scura e sottile che assorbe maggiormente il calore termico; l’epidermide deve essere chiara e non abbronzata. La presenza di lentiggini, nei e cicatrici non sono un problema. E’ ideale per superfici ampie come le cosce, polpacci.

In alternativa c’è il laser, in campo ormai da una decina di anni, che – rispetto alla luce pulsata- scalda un po’ di più ed infatti prima che il raggio venga emesso si scalda la zona con un getto d’aria. Va bene per zone piccole da trattare, perché la sua azione è più lenta ed è sconsigliato per le pelli scure o olivastre. Non sempre però la depilazione risulta definitiva; quello che spesso si ottiene è una miniaturizzazione del pelo che si assottiglia e si indebolisce fino a non ricrescere nel 90% dei casi o, semmai, a ricrescere sotto forma di peluria. Per quest’ultima si può ricorrere anche alla decolorazione con preparati a base di acqua ossigenata ed ammoniaca, soprattutto nelle zone dove i peli sono più sottili per alcune donne, come ad esempio le cosce.

Dott. Massimo Gallucci, Dirigente Primo Livello UOC di Angiologia- Ospedale San Giovanni- Roma

