TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Francesca Vitalini





Secondo l’Associazione ulcere cutanee onlus (AIUC), si calcola che in Italia sono circa due milioni le persone che nel corso delle loro vita sono affette da ulcere vascolari, da decubito, da piede diabetico, con una tendenza all’aumento di circa l’8% anno.

Le ulcere cutanee rappresentano un evidente problema di salute pubblica e un peso economico quasi del tutto a carico di chi è affetto da tale patologia, perché ad oggi il “wound care”, cioè la cura della pelle, non è inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

La diretta conseguenza di questa scelta è che il nostro Servizio sanitario nazionale non dispone di dati propri sull’incidenza e prevalenza delle ulcere cutanee nella popolazione generale residente in Italia. In assenza di questi fondamentali dati non è possibile procedere ad un’adeguata elaborazione e definizione di progetti assistenziali dedicati, incluse le risorse finanziarie da allocare, per la cura delle ulcere cutanee. Il problema viene costantemente sottovalutato e sottodimensionato e, per molte persone affette da questa malattia, è di fatto impossibile accedere ad un sistema di cura che rispetti gli standard di appropriatezza clinica condivisi dalla comunità scientifica. In molte regioni italiane non sono presenti reti assistenziali (ospedale, territorio, domicilio) dedicate per la cura delle ulcere cutanee.

Da queste basi si configura uno dei maggiori progetti di ricerca epidemiologica realizzato in Italia in questo settore, iniziato al 2015 e che si concluderà il 31 dicembre 2016. Secondo dati parziali, recentemente presentati da AIUC, il 32,2% dei pazienti (1.102 dei 3.429 che hanno fornito i dati) presentano ulcere cutanee da più di un anno, di questi il 16.9% da oltre due anni. I datisulla durata delle lesioni ulcerative confermerebbero le difficoltà per i pazienti di individuare strutture sanitarie competenti per la cura delle ulcere cutanee.

Inoltre, emerge un altissimo tasso di ospedalizzazione poiché un paziente su 5 (20,2% dei casi) in un determinato momento della sua storia clinica dovrà essere ospedalizzato e oltre il 70% dei pazienti inseriti si è rivolto a strutture pubbliche del nostro SSN, in maniera preponderante agli ambulatori specialistici pubblici e ai servizi di assistenza domiciliare (ADI). Infine, oltre 1.014 pazienti (29.7%) sono stati assistiti presso il proprio domicilio per la cura di ulcere da pressione (ldp).

I dati sono stati raccolti esclusivamente tra i soci AIUC attraverso una piattaforma elettronica disponibile sul sito www.aiuc.it. I dati sono stati raccolti in forma anonima attraverso un sistema criptato che impedisce l’inserimento dello stesso paziente più volte. Per accedere al sistema è necessario richiedere delle credenziali di accesso che il sistema genera automaticamente dopo aver verificato che il richiedente sia un socio AIUC. La piattaforma elettronica elabora in maniera automatica i dati inseriti, fornendo un report generale ed un report regionale in forma aggregata.

Recentemente la AIUC ha presentato anche un altro studio in collaborazione con Simitu (Associazione per i diritti dei pazienti affetti da lesioni croniche cutanee), Quality of life in Wound Care, legato alla profilatura del paziente: questa patologia colpisce soprattutto la fascia di popolazione più debole, gli anziani che vivono in condizioni economiche precarie. Le donne sono poi la maggioranza, spesso single o viventi in una condizione di vedovanza. Il livello di scolarizzazione è basso e nella maggior parte dei casi si tratta di pensionati con esenzione totale da ticket, quindi con reddito basso.

“E’ la prima volta che in Italia, e forse in Europa, si realizzano studi qualitativi e quantitativi legati alle lesioni cutanee croniche” – sottolinea Francesco Petrella, Presidente di AIUC – “mancando infatti nel nostro Paese dati epidemiologici ufficiali sulla prevalenza e l’incidenza delle ulcere cutanee nella popolazione Italiana, sino ad oggi sono stati utilizzati, quasi sempre dati riconducibili a studi condotti in altri Paesi dell’UE. I costi sanitari e sociali che gravitano attorno a questa malattia cronica non trasmissibile sono impressionanti dovuti alla quasi totale assenza di percorsi assistenziali di territorio, siano essi ospedalieri che domiciliari, dedicati a trattamenti specifici. A conferma del dato è sufficiente evidenziare come nella regione Campania siano 600 la amputazioni effettuate ogni anno per lesioni correlate al piede diabetico. Un dato da bollettino di guerra! Queste persone, oltre che a vedere la loro vita fortemente limitata, anche in età lavorativa, rappresenteranno un costo sociale importante, forse sarebbe meglio investire in strutture e prevenzione per evitare di arrivare a questo punto.”