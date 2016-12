TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Francesca Morelli





‘Light’, ovvero leggerezza. La chiedono, secondo tre recenti indagini, almeno 1000 donne italiane riferendosi non solo a una dieta fresca e ipocalorica, all’insegna della perfetta forma fisica in vista dell’estate, ad abiti di morbida fibra naturale e a una attività sportiva moderata, praticata all’aria aperta e nelle ore meno calde del giorno. La leggerezza è anche una questione ‘intima’, contraccettiva. Ovvero una soluzione che garantisca da un lato protezione da gravidanze indesiderate, e limitando dall’altro anche indesiderati effetti collaterali. La risposta contraccettiva, innovativa, discreta e di facile impiego è arrivata anche in Italia: un cerotto invisibile, efficace, sicuro e resistente all’acqua e alle pluri-attività marinare estive.

La contraccezione ormonale fra le donne italiane, almeno intesa come la classica ‘pillola’, non va di moda. La utilizza solo il 19% della popolazione femminile in età fertile contro una media europea del 30-33%, mentre il 40% preferisce il preservativo, il 20% i metodi naturali ed il restante 20% il coito interrotto. La ragione del minor apprezzamento della contraccezione ormonale sono soprattutto timori sia di salute – ovvero la paura che alla pillola possano associarsi non solo semplici disturbi ma anche lo sviluppo di patologie importanti, come i tumori – sia di natura psicologica. Convinzioni da sfatare, dicono gli esperti. «Tra gli effetti collaterali più indesiderati – spiega Chiara Benedetto, direttore della struttura complessa universitaria ginecologia e ostetricia 1 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – vi sono l’aumento di peso, la ritenzione idrica e l’insorgenza di alcuni tumori fra cui quello dell’endometrio e/o del seno. Rischio e timori immotivati soprattutto con la contraccezione ormonale di ultima generazione, mentre si sottostimano i benefici. Infatti la pillola, o i cerotti ormonali, agiscono favorevolmente sulla dismenorrea, cioè il dolore durante la mestruazione; riducono i disturbi che anticipano il ciclo, la cosiddetta sindrome premestruale, e regolarizzano il ciclo. Per quanto riguarda invece gli esiti oncologici, che inducono spesso a non ricorrere alla contraccezione ormonale, le attestazioni scientifiche contraddicono il convincimento femminile e confermano un effetto preventivo nei confronti di alcuni tumori: in particolare dell’ovaio, dell’endometrio, del colon-retto verso i quali si registrerebbe anche una riduzione della mortalità nelle donne che fanno uso di contraccettivi orali rispetto alla restante popolazione femminile che sceglie altri metodi preventivi, così come sarebbero protettivi verso le malattie cardiache di natura ischemica».

Una indagine condotta su mille donne in età fertile rivelerebbe però che esse sarebbero disposte a cambiare il metodo di contraccezione dietro parere positivo del ginecologo (25%) e se questo assicurasse una maggiore leggerezza (17%). La risposta a questa seconda richiesta pare arrivata anche in Italia, racchiusa in una nuovissima formulazione contraccettiva combinata a basso dosaggio (Gestodene 60g/24h + Etinilestradiolo 13g/24h) e in formato patch, ovvero un cerotto transdermico, sottile, di piccole dimensioni (con un diametro di 3,7 cm, grande quanto una moneta da due euro), morbido, elastico e ‘riservato’, grazie al suo colore trasparente che lo rende invisibile sulla pelle. «I due principi attivi – aggiunge la ginecologa – vengono rilasciati in maniera costante e con azione sinergica. Il Gestodene in particolare inibisce l’ovulazione con dosi più basse rispetto a quelle di altri progestinici, garantendo un ottimo controllo del ciclo e assicurando un’elevata efficacia contraccettiva. Anche l’Estradiolo è a basso dosaggio con solo 13 microgrammi, anziché i classici 20 della pillola. Mentre la via transdermica consente di mantenere i livelli ormonali costanti, eliminando la variabilità dell’assorbimento gastrointestinale».

Caratteristiche cui si aggiungono anche la comodità di utilizzo e la minore frequenza di assunzione, a vantaggio di una maggiore compliance, ovvero l’aderenza all’applicazione regolare del cerotto, del 98-99%. «La rapidità e la capacità di assorbimento dei due principi attivi consente una sola applicazione settimanale – precisa ancora la Benedetto – evitando così il rischio di una dimenticanza di assunzione, come potrebbe accadere nel caso della pillola. Ogni confezione contiene tre cerotti: il primo va applicato il primo giorno del flusso mestruale, lasciandolo sulla pelle per 7 giorni. Poi va sostituito con il secondo per una intera settimana per un totale di tre settimane consecutive (21 giorni). La quarta settimana, invece, non viene applicato alcun cerotto per permettere l’inizio di una simil-mestruazione. Una settimana dopo la rimozione dell’ultimo cerotto si dovrà ricominciare con la serie di applicazioni del patch, avendo cura di apporlo lo stesso giorno della settimana in cui è stato rimosso l’ultimo cerotto». I patch vanno applicati sulla pelle pulita e asciutta, con una pressione di circa 30 secondi, cambiando ogni volta che lo si sostituisce la sede: braccio, addome, glutei, schiena evitando punti in cui il cerotto potrebbe entrare in sfregamento con gli indumenti o accessori quali la cintura dei pantaloni, l’elastico di calze o reggiseno, una manica troppo stretta. Inoltre è bene non applicarlo in zone arrossate, con escoriazioni e tagli o in punti in cui si mettono creme, oli e lozioni al fine di garantire la perfetta adesività, senza il rischio di distacco anche in caso di intere giornate in piscina o al mare, in sauna o nell’idromassaggio.

Possibili effetti collaterali? Qualcuno, come per ogni farmaco. Quelli maggiormente registrati sono reazioni locali per lo più cutanee, con la comparsa di rush, prurito, irritazioni, eritema e ipersensibilità, di norma di intensità lieve, con risoluzione spontanea, ma evitabili o prevenibili cambiando ogni settimana la sede di applicazione. La moderna contraccezione patch è indicata per donne impegnate, attive, che viaggiano e fanno sport, intolleranti al glutine e al lattosio, senza limiti di utilizzo fino ai 50-55 anni, salvo particolari controindicazioni e/o la presenza di alcuni fattori di rischio. «L’uso del patch – precisa la dottoressa Francesca Manganello, specialista in ginecologia e ostetricia – è sconsigliato a donne predisposte alle tromboembolie arteriose e venose; ipertensione arteriosa; malattie cardiovascolari; diabete; emicrania con aura. Pertanto prima di iniziare l’applicazione è raccomandato il consiglio del medico di riferimento e/o dello specialista. Inoltre non deve essere utilizzato in corso di allattamento, mentre le donne che non allattano al seno possono cominciare l’uso del patch dopo sei settimane dal parto». Il patch è ideale anche per le giovanissime o le teen-agers che si avvicinano alla contraccezione per la prima volta, che spesso non hanno confidenza con il proprio corpo o che conducendo una vita sregolata sono più portate a dimenticare o a interrompere l’uso della pillola rispetto alle donne adulte.

La contraccezione ‘light’ è legata anche ad una iniziativa social dedicata alle donne: ‘Vivo Leggera’. Un blog nel quale quattro esperte – Monica Papagna (Food), Sonia Grispo (Lifestyle), Arianna Chieli (Fashion & Make Up), Valentina D’Amico (Fitness) – e due ginecologhe – Francesca Manganello e Francesca Albani (Health) – saranno disponibili a rispondere a domande di salute, alimentazione, stili di vita, look e sport ma soprattutto a chiarire dubbi in tema di sessualità, contraccezione e salute intima.