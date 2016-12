TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Francesca Morelli





I problemi di cuore e di pressione non sono un fatto solo stagionale, ma con l’arrivo dell’estate i disturbi e la sintomatologia possono aggravarsi. Complici le elevate temperature, l’uso di farmaci salvavita che necessitano spesso di essere rimodulati nei dosaggi nei mesi più caldi, la scelta di una meta di villeggiatura talvolta inadeguata, stili di vita non ad hoc. ALT, l’Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari Onlus, presenta un vademecum per tutelarsi da rischi vacanzieri prevenibili e lancia, insieme alla SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, anche un cartoon per imparare a (ri)conoscere e a gestire l’ipertensione, ovvero la pressione alta, che accomuna oltre 16 milioni di italiani.

Caldo elevato, sudorazione eccessiva con perdita di sali e liquidi: a farne le spese sono soprattutto cuore, in affanno, e pressione di norma troppo bassa. Sono alcuni possibili effetti collaterali dell’estate, tuttavia controllabili con l’assunzione di comportamenti individuali corretti. Affatto costosi, in termine di esborso economico, ma molto proficui per un guadagno in salute.

Prima regola pro-cuore: bere molto e nel modo giusto. Ovvero un bicchiere ogni ora, pari a un apporto idrico giornaliero di circa di litri di acqua, senza bolline, povera di sale per ridurre il rischio anche di calcoli renali e di infezioni delle vie urinarie, mantenuta a temperatura ambiente, al più lievemente fresca ma mai ghiacciata, e sorseggiata lontano dai pasti. Una indicazione idrica, dicono gli esperti, raccomandata a tutti, indipendentemente dall’età e da possibili problemi cardiovascolare, con qualche avvertenza in contesti particolari. Come la pratica fisica o il meritato risposo, ad esempio, i quali necessitano anche di una specifica acqua o bevanda «Durante un allenamento o l’attività sportiva – dichiara la dottoressa Lidia Rota Vender, presidente di ALT – in cui la sudorazione aumenta, sono indicate bevande energetiche arricchite di potassio e di sali minerali che compensano la perdita idrica correlata allo sforzo fisico. Invece in condizioni di assoluto riposo, trascorso in casa, sono da preferire liquidi che oltre ai sali minerali forniscono anche vitamine». Quali un tè molto leggero, fatto in casa, preparato al mattino con due litri di acqua cui aggiungere, una volta che la bevanda si è raffreddata, pezzi di frutta di stagione ben lavata, privata di eventuali noccioli, tagliata grossa e profumata con due foglie di menta, basilico, una di finocchio o un gambo di sedano, da bere a piccoli sorsi nell’arco della giornata. Bibite sane e naturali che invitano, specie d’estate, a ridurre il consumo di vino e alcolici, spesso causa di un aumento della vasodilatazione e del senso di spossatezza. Ma apporto idrico non significa solo acqua o bevande non gassate e non zuccherate: un prezioso contributo può derivare anche dall’alimentazione, in particolare da frutta e verdura. «In estate – raccomanda l’esperta - sono da previlegiare alimenti come insalata, frutta fresca, melone e anguria, a pezzi o in centrifuga, in funzione dell’elevato contenuto di acqua che contribuiscono a dissetare l’organismo dall’interno».

Occorre poi risparmiare il più possibile risorse fisiche, il dispendio idrico e energetico. Moderando soprattutto l’attività fisica che va praticata in maniera lenta e graduale nelle ore più fresche della giornata. Una indicazione temporale valida anche per l’esposizione al sole – prima delle 11:00 del mattino e dopo le 17:00 del pomeriggio - facendo sempre ricorso, anche in questa fascia oraria, a filtri protettivi da raggi UVA e UVB, entrambi dannosi per la pelle, secondo il proprio fototipo. E nel resto della giornata, sì a abiti leggeri, di cotone e lino, o comunque di fibre non sintetiche che lasciano traspirare l’epidermide e alla refrigerazione naturale degli ambienti, areando cioè i locali di primo mattino, mantenendo laddove e se necessario una temperatura ‘condizionata’ di 26°C.

Ultimo, ma non meno importante, qualche suggerimento terapeutico. In caso di una villeggiatura in montagna è bene ricordarsi che in quota, già a partire dai 2000 metri, l’aria è più rarefatta e povera di ossigeno. «Questo significa – continua la Vender – che il respiro si fa più frequente e poco profondo: ovvero può essere difficile prendere sonno, potrebbero comparire vertigini e la pressione potrebbe alzarsi. Dunque, meglio evitare sforzi eccessivi, monitorando con regolarità la pressione e, in caso di necessità o disturbi, consultare il medico per la rimodulazione dei dosaggi della terapia antiipertensiva abituale». L’attività fisica consigliata sono passeggiate quotidiane, leggere, o pedalate in bicicletta solo in luoghi pianeggianti. Al mare, la prima regola è ripararsi dal sole con un cappello e i giusti schermi solari, non esponendo le gambe al sole caldo specie in caso di varici mentre come attività fisica, sì a ginnastica o cammino in acqua e nuoto. E per chi resta in città? «In assenza di traffico e rumori – aggiunge la presidente di ALT - si possono fare lunghe e piacevoli pedalate ma anche camminate serali, mentre nelle ore centrali della giornata i centri commerciali refrigerati offrono un riparo dalla calura e dalle alte temperature. Ma occorre fare attenzione allo sbalzo termico all’uscita, stazionando per qualche minuto in un ambiente di passaggio per consentire all’organismo un corretto adattamento alla temperatura esterna».

ALT, insieme, a SIIA prosegue nell’impegno di sensibilizzare anche alla migliore conoscenza dell’ipertensione: un problema che interessa in Italia all’incirca 16 milioni di persone, di preferenza uomini con un rapporto di uno a tre rispetto alla donna, e che causa circa 7,5 milioni di morti annue nel mondo. «Se riconosciuta e curata in tempo – mette in guardia la Vender - l’ipertensione non fa danno, ma se trascurata o ignorata può essere responsabile di problemi al cuore, al cervello, al rene, alle arterie, peggiorando la qualità della vita presente e futura». Ma la riduzione del sale nei cibi (non più di un cucchiaino da tè = 5gr al giorno), l’aumento e/o la pratica regolare di attività fisica, utile a tenere sotto controllo anche peso e giro vita, l’abolizione di fumo e droghe, una dieta ricca di cibi freschi e povera di alimenti conservati o elaborati e/o raffinati, così come la buona gestione dello stress, possono cambiare la storia dell’ipertensione. «L’attenzione allo stile di vita - conclude la dottoressa - fondamentale per evitare l’insorgere e il peggiorare dell’ipertensione e dei problemi correlati, deve associarsi se necessario a una terapia farmacologica mirata, eventualmente rimodulata nei dosaggi in estate, utile ad abbassare la pressione del sangue, da assumersi in modo disciplinato. Terapia e stile di vita sono due fattori che, in sinergia, possono contribuire non solo a normalizzare la pressione, ma anche a prevenire possibili danni gravi associati quali ictus cerebrale, insufficienza cardiaca e scompenso, insufficienza renale, aterosclerosi».

Eventi e informazioni ipertensive descritte in un facile cartoon, visibile al link: www.youtube.com