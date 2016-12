TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Anna Maria Pacilli





Sono un numero, un codice o una persona? Quante volte ce lo siamo chiesti quando aspettiamo il nostro turno in un ambulatorio medico o ci è stato assegnato un colore di un codice in pronto soccorso. Quante volte ci siamo dovuti piegare, arresi ed impotenti, a diagnosi e cure spersonalizzanti, con la speranza che, almeno, fossero efficaci per un miglioramento dei sintomi, se non per la guarigione della malattia.

Col tempo, però, jn ambito sanitario è cresciuta l’esigenza di cure sempre più personalizzate, adattate, cioè, all’individuo inteso come persona, che diventa il fulcro della cura medica, perché se è vero, ad esempio, che un antibiotico può essere prescritto in base alla sensibilità del batterio valutata con l’antibiogramma, è altrettanto vero, che nell’efficacia terapeutica dello stesso farmaco, oltre al suo meccanismo d’azione, incidono anche gli effetti benefici psicologici derivanti dalla speranza e, a volte, dalla convinzione che si stanno seguendo le cure adeguate e, dunque, l’aderenza (compliance) alla terapia.

Balint sosteneva che il farmaco migliore che il medico possa prescrivere è se stesso: se il medesimo farmaco viene consigliato da un medico di cui ci si fida e che si stima, la sua assunzione sarà più corretta ed i benefici più evidenti. Questo spiegherebbe, in alcuni casi, l’effetto placebo di molecole prive di principio attivo, che inizialmente si credeva fosse dovuto esclusivamente alla “forza della mente”, mentre nel 2010 il gruppo di studio di Thomas Furmark dell'Università di Uppsala (Svezia), ha pubblicato i dati emersi da una ricerca che attribuirebbe importanza al gene che regola la produzione dell'enzima triptofano idrossilasi-2, chiave nella sintesi di serotonina, l'ormone del benessere, nel cervello, e che pure contribuirebbe a determinare l’effetto placebo.

Dunque cure personalizzate ed importanza dell’interazione dialogica operatore sanitario-paziente, alla base di una qualsiasi relazione in cui si cura e ci si prende cura in modo globale del malato.

Interazione dialogica che si basa sul processo comunicativo, il cui effetto è legato principalmente alla voce (38%) ed al corpo (55%), molto meno alle parole (7%) dell’operatore che comunica, non trascurando i fattori legati alla sensibilità individuale del paziente con cui si comunica.

Con il tono giusto si può dire tutto, con il tono sbagliato nulla. L’unica difficoltà sta nel trovare il tono (George Bernard Shaw).

Nella nostra società si parla sempre di più, ma si comunica sempre di meno e non ci si preoccupa se la persona che abbiamo di fronte, riesca ad intendere quello che abbiamo detto, ma, come non mai, nell’ambito di una relazione d’aiuto, in qualsiasi forma ed a qualsiasi livello si dispieghi, non si può prescindere dall’”empatia”, parola derivante dall’etimo greco en “dentro” e “patheia”, ossia dalla capacità di porsi nella situazione, come si suol dire, “nei panni” di un’altra persona, di comprendere i processi psichici dell’altro, pur rimanendo se stessi. Empatia è compartecipazione emotiva, è immedesimazione ma non “fusione”: si può essere di aiuto a qualcun altro se si cerca di comprendere cosa gli sta succedendo, ma riuscendo a mantenere quella “distanza” tale che consente di conservare un’obiettività nel comprendere gli eventi. A partire dal 1990 la problematica della comprensione empatica è stata al centro del dibattito filosofico, di quella che poi è stata definita “scienza cognitiva”.

Il concetto di empatia, fondamentale nella prassi psicoterapeutica, ha trovato un’applicazione, negli ultimi due decenni del ventesimo secolo, nell’ambito della cosiddetta psicologia del sé promulgata da Kohut, secondo il quale fisiologicamente il bambino dovrebbe passare dal relazionarsi con il mondo in modo “onnipotente” (il cosiddetto narcisismo primario), ad un modo che comprenda la capacità di distinguere l’altro come separato da sé ed autonomo, non facente parte del proprio mondo. Questo narcisismo deve rispecchiarsi, per evolversi, nelle figure di accudimento del bambino, altrimenti si ripresenterà come narcisismo patologico nell’adulto.

Nel processo di umanizzazione delle cure è apparso un tema di grande attualità, l’intervento psicologico nell’ Ospedale Generale, che coinvolge non solo, anche se principalmente, i pazienti, ma anche i familiari e gli operatori, apportando profondi cambiamenti che interessano l'organizzazione, l'approccio ai pazienti ed il rapporto tra ospedale e cittadini malati.

Da qui si sono sviluppati concetti come il “consenso informato” ai trattamenti, la “qualità di vita”, l’ “umanizzazione dell'assistenza”, ecc., tutti tesi a concentrarsi sulla persona malata intesa nella sua globalità.

D’altro canto, le trasformazioni che stanno attraversando il Servizio sanitario nazionale hanno determinato un cambiamento radicale in molte aziende ospedaliere, le quali sono sempre più orientate nell’erogare un servizio che venga certificato e riconosciuto qualitativamente (certificazione di qualità) e che possa rispondere alle esigenze dell’utenza ed ai parametri normativi vigenti.

Il processo di aziendalizzazione ospedaliera è quello che rivolge la sua attenzione al rapporto costi/benefici di un trattamento, alla qualità del trattamento stesso, all'appropriatezza degli interventi erogati e alla “custom satisfaction”, ma, al contempo, chiede a tutti i cittadini una consapevole partecipazione alla gestione dei loro problemi di salute e di malattia.

In questo senso sono state formulate dal Servizio sanitario nazionale le “linee guida” dei trattamenti, che consentissero di passare dal concetto di “sanità” a quello di “salute”, avendo come obiettivo la persona malata e l’appropriatezza dell’intervento terapeutico. Da qui il concetto di trattamento farmacologico “on label”, cioè secondo scheda tecnica, ed “off label”, cioè fuori prescrizione, dei quali ogni medico si assume la responsabilità della prescrizione stessa.

Questo cambio radicale di prospettiva impegna il Servizio sanitario nazionale a garantire, da un lato, il mantenimento più a lungo possibile dello stato di salute, promuovendo stili di vita e condizioni ambientali più sane; dall'altro, implica una presa in carico individuale delle persone malate finalizzata alla “cura della persona” piuttosto che solo alla “cura della malattia”.

Dunque, la presa in carico globale della persona comprende non solo un’attenzione rivolta alle necessità fisiche della persona stessa, ma anche al mantenimento dell’equilibrio emotivo e psichico soprattutto dei soggetti più deboli, perché affetti da patologie gravemente invalidanti, che comportino una sofferenza non solo nel fisico, ma anche nell’area psicologica e relazionale.

Equilibrio emotivo che spesso appare gravemente compromesso dalla preoccupazione per la scoperta di una patologia a prognosi infausta, oppure a decorso cronico, e che in passato veniva sottovalutato o completamente trascurato, perché la precedenza assoluta era salvare la vita al paziente. Dunque l’attenzione ai bisogni psicologici ed alle possibili fragilità emotive del malato, era affidata alla “sensibilità” del singolo operatore, come se partisse da una iniziativa individuale, piuttosto che da una esigenza collettiva.

Oggigiorno l’intervento psicologico è diventato parte integrante di protocolli diagnostici, terapeutici e riabilitativi in molti ospedali ed a livello mondiale.

Intervento di supporto non solo per i pazienti, ma anche per i loro familiari che, troppo spesso, in un recente passato, si trovavano da soli a gestire delle situazioni drammatiche, in condizioni di disagio emotivo. Questa necessità è stata finalmente avvertita anche in Italia, dove la Psicologia ospedaliera, nell’ultimo ventennio, ha subito un notevole sviluppo parallelamente alla complessità stessa della medicina e delle terapie mediche e/o chirurgiche. Ci si è infatti accorti che il malato tende a proiettare negli operatori sanitari, a diverso livello, e con un diverso grado di “confidenzialità” a seconda del ruolo svolto da essi, la sua sofferenza. Se a tale stato d’animo non si presta la dovuta attenzione, se rimane irrisolto, nel corso del tempo si stabilizza ed alimenterà un disagio psicologico ulteriore nel paziente, con l’accentuarsi dei sintomi preesistenti e/o la comparsa di nuovi sintomi di tipo “funzionale”, il che andrà ad incidere sulla compliance al trattamento; nella relazione operatore-paziente, che può esprimersi in forme variegate, dalle conflittualità, fino alla perdita di fiducia nella relazione; nei rapporti tra i vari membri della équipe curante, con l’instaurarsi di un clima di tensione e difficoltà nello svolgere ognuno il proprio lavoro.

La malattia, infatti, rappresenta sempre la rottura in un equilibrio preesistente e comporta un disagio psicologico, che, a seconda della gravità sintomatologica della malattia stessa, produce modificazioni, spesso drammatiche, nella vita nell’individuo, nella sua sfera personale, familiare, sociale e lavorativa. In alcuni casi si verificano dei veri e propri sconvolgimenti economici del singolo e della sua famiglia, che vanno a peggiorare quella che già è vissuta come una “condanna”.

Mi riferisco, ad esempio, alle patologie neoplastiche, alla Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, alla medicina dei trapianti d’organo, alle gravi patologie del sistema cardiocircolatorio, ad alcune forme difficili di riabilitazione motoria, alle varie patologie in età senile ed al delicato campo della medicina neonatale, comprese le procedure rianimatorie e le gravidanze fragili.

I familiari, come accennato, vengono sempre più spesso coinvolti nei programmi di assistenza, sia per quanto concerne i percorsi riabilitativi, sia, come si è visto, nella “apertura” di alcuni reparti di rianimazione, o cosiddette aree critiche, ossia di quell’insieme delle strutture ad alta intensità assistenziale in cui le situazioni cliniche sono caratterizzate dalla criticità/instabilità vitale della persona malata, che vive una situazione “complessa” e dalla conseguente necessità di una articolazione più completa dell’approccio e dell’intervento assistenziale medico ed infermieristico. In realtà la necessità di tenere questi reparti chiusi era motivata in passato dalla valutazione che l’incidenza di infezioni nei reparti ad alta intensità di cure è cinque volte superiore rispetto agli altri reparti di degenza ospedaliera. Ma, si è visto che non sono presenti in letteratura studi scientifici che dimostrino la correlazione tra l’ingresso dei visitatori e le infezioni nosocomiali, anzi è stato piuttosto valutato che le infezioni in questi pazienti complessi sono causate da fattori di rischio intrinseci e da germi di cui il paziente stesso è portatore.

In questi reparti i malati, vittime di un incidente o di una crisi improvvisa, sono sopraffatti dall’angoscia di non saper gestire una nuova situazione alla quale non hanno avuto ancora il tempo di adattarsi e che coinvolge non solo loro in primis, ma anche i loro familiari. Bene, in questi contesti è stato visto che la presenza di un familiare appare indispensabile non solo nella gestione del caso, ma anche come risorsa sul piano terapeutico, proprio a partire dalla necessità avvertita da parte del familiare stesso di essere supportato ed incoraggiato. Dunque, ciò che prima veniva considerato un punto di debolezza, ora sta diventando sempre più un punto di forza ed un processo metodologico nell’ottica dell’assistenza globale del paziente.

Importante appare anche la collaborazione con i familiari, in quei casi in cui il malato sia totalmente dipendente, perché in alcuni casi il supporto ai familiari può evitare o comunque ridurre il numero di ricoveri ospedalieri, che spesso nella patologie degenerative del sistema nervoso centrale come l'Alzheimer, o periferico come la sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi multipla, ad esempio, vengono effettuati più per un sollievo della famiglia che per la reale necessità di effettuare le cure in ambiente ospedaliero.

Il “Family Support”, però, non è così scontato, ma va sviluppato incastrando un tassello dopo l’altro, ed ha l’utilità di evitare i rischi di burn-out del familiare (e, conseguentemente, in molti casi, anche, a lungo andare, dell’équipe curante, con stress psicologico e calo dell’efficienza lavorativa), ma anche solo di dare delle risposte più precise e psicologicamente confortanti, all’angoscia ed al vissuto di frustrazione e di impotenza vissuti dai familiari.

L’umanizzazione del processo di cura, quindi, presuppone e richiede oltre alla competenza professionale, intellettuale, emotiva e di ascolto, anche la capacità di adattare lo stile di assistenza e lo stile comunicativo relazionale con i pazienti ed i loro familiari.

La qualità di un simile progetto richiede tempo, dedizione ed un lavoro costante e faticoso. Non più dunque, un intervento lasciato al “buon cuore” del singolo, ma integrato in una équipe dotata di una identità scientifico-culturale e sempre più specializzata ed adeguatamente formata ad una gestione più globale del paziente, che comprenda non solo la valutazione delle problematiche cliniche, ma anche di quelle emotive, psicologiche e relazionali e che consenta la restituzione al malato della sua sofferenza, resa più accettabile e decodificata nelle sue radici profonde.

Anna Maria Pacilli - Dirigente Medico Psichiatra- ASL-CN1