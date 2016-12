TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

La parola al Prof. Riccardo Cappato e al Dott. Claudio Pratola.

Una delle peggiori e più drammatiche conseguenze di una aritmia cardiaca è costituita dalla formazione di un coagulo all’interno di una delle cavità cardiache con la possibilità che questo possa poi essere espulso nel circolo come embolo con tutte le conseguenze da ciò derivanti legate alla sede dove l’embolo va a terminare la sua corsa, di cui la più grave a livello cerebrale (ictus ischemico).

Da oltre 100 anni infatti è noto come i tre principali fattori che determinano la formazione di un coagulo sono l’eventuale ipercoagulabilità del sangue, la alterazione della parete del vaso (endotelio) e il ristagno del sangue (stasi ematica) riassunto nella celeberrima triade di Virchow.

L’aritmia più diffusa nella pratica clinica, e cioè la fibrillazione atriale, determina la paralisi meccanica degli atrii e quindi una stasi di sangue con conseguente aumentato rischio di coagulazione del sangue in particolare all’interno della auricola sinistra.

Questo è il motivo per cui nella maggioranza dei pazienti che sono affetti da aritmia persistente o che debbano essere riportati a ritmo normale mediante una scossa elettrica detta cardioversione, è necessario scoagulare il sangue in modo da ridurre al minimo il rischio della formazione di coaguli e quindi di emboli.

Anche se riassunta così la situazione potrebbe sembrare molto semplice, l’argomento è molto complesso e la gestione di un paziente, affetto da una aritmia potenzialmente causa di formazione di coaguli, risulta spesso difficile.

Infatti innanzitutto la coagulazione del sangue non è un evento statico e nel nostro corpo vi è un equilibrio continuo tra processi pro-coagulativi e di scioglimento dei coaguli (trombolitici) e l’inibizione della fase coagulativa comporta necessariamente un aumentato rischio di sanguinamento. L’inibizione quindi della fisiologica coagulazione del sangue deve essere instaurata quando nel singolo paziente vi sia un giusto bilanciamento tra un aumentato rischio di ictus ischemico e un non eccessivo rischio di sanguinamento. Per aiutare i Medici nel non facile compito di decidere nei singoli casi, sono stati costruiti dei “punteggi” che definiscono il grado di rischio del nostro paziente. Il più famoso è il CHADS-Vasc2 il quale racchiude in se le caratteristiche cliniche del paziente che ne definiscono il rischio di ictus in caso di aritmia cardiaca (età, sesso, presenza di diabete, ipertensione, scompenso del cuore, vasculopatia, pregresso ictus-attacco ischemico transitorio cerebrale).

Per la corretta gestione del singolo va poi considerato anche il rischio di sanguinamento valutato con un altro “punteggio” detto HAS-Bled. Nella pratica clinica quotidiana, quando il CHADS-Vasc2 del paziente risulti superiore ad 1 (da 2 in su) è indicata la terapia anticoagulante. Quando però il paziente presenta un rischio di sanguinamento elevato (HAS-Bled) la scelta può essere di non intraprendere la terapia. Come esiste infatti l’ictus ischemico esiste anche l’ictus emorragico che può essere causato o almeno favorito dalla terapia anticoagulante e le conseguenze cliniche di quest’ultimo spesso sono peggiori rispetto a quello ischemico.

Un altro punto molto importante da considerare è la durata della terapia anticoagulante. Non è facile capire se e quando possa essere opportuno sospendere la terapia anticoagulante orale dopo avere trattato il paziente (ad esempio dopo una cardioversione elettrica per la fibrillazione atriale o dopo un efficace trattamento con ablazione transcatetere) e se è stato dimostrato che il rischio di ictus è legato a quanto tempo il paziente trascorre in aritmia (al di là degli altri aspetti clinici sopra citati), è stato altrettanto dimostrato che spesso l’aritmia si verifica in maniera asintomatica (ad esempio di notte) e tende a recidivare spesso per cui, non essendo il rischio di ictus legato al sintomo ma alla aritmia, la terapia anticoagulante viene di solito mantenuta (CHADS-Vasc2 >1) a tempo indefinito a meno che non compaiano controindicazioni.

Ma al di là delle possibili controindicazioni, la spinta maggiore alla sospensione della terapia anticoagulante nei pazienti con aritmia cardiache è sempre venuta dai pazienti fortemente disturbati dalla terapia stessa. Questo perché fino a pochi anni fa nella pratica clinica l’unica terapia anticoagulante esistente era la terapia con farmaci antagonisti della vitamina K.

Tali sostanze, che pure hanno salvato milioni di vite umane, rappresentano la storia della terapia anticoagulante e basano il loro meccanismo di azione sulla riduzione della formazione da parte del fegato di alcuni dei fattori della coagulazione (detti appunto vitamina K dipendenti). Il meccanismo d’azione però di tipo lento, indiretto, variabile in base alla funzione epatica e influenzato da tutta una serie di farmaci e alimenti con continue oscillazioni dei livelli di efficacia, richiede un monitoraggio almeno mensile del livello di coagulazione ed ha comportato la creazione di tutta una serie di Servizi deputati alla gestione di questa terapia salvavita (centri TAO).

Tale estrema difficoltà di gestione ha comportato che molti pazienti abbiano sospeso la terapia anticoagulante orale passando all’utilizzo di antiaggreganti tipo aspirina. Tali farmaci però, a fronte di un eguale aumento del rischio di sanguinamento, hanno dimostrato una efficacia molto inferiore sulla protezione dall’ictus in corso di aritmie cardiache (la funzione delle piastrine non è importante nella formazione del coagulo nell’atrio sinistro) e per tale motivo non compaiono nelle ultime Linee Guida tra i farmaci efficaci nella prevenzione dell’ictus nella fibrillazione atriale a meno che il paziente non rifiuti la terapia anticoagulante orale.

E in effetti, osservando nella corrente pratica clinica l’impiego della terapia anticoagulante, nonostante chiare indicazioni, a causa soprattutto della difficoltà di gestione della stessa, molti pazienti non la hanno praticata per molti anni con tutte le possibili conseguenze di ciò.

Fortunatamente però, da alcuni anni è disponibile un nuovo tipo di terapia anticoagulante orale la quale, con un meccanismo d’azione diretto di tipo recettoriale (sul fattore II o X) permette di ottenere uno stabile livello di anticoagulazione senza richiedere controlli continui e senza le numerose interazioni farmacologiche o alimentari dei vecchi anticoagulanti orali. Da numerosi studi clinici è emerso che tali farmaci sono efficaci almeno quanto i vecchi (e anche di più) e, dato molto importante, riducono in maniera significativa l’evento sfavorevole peggiore durante trattamento anticoagulante e cioè l’emorragia intracranica causa spesso di morte del paziente e di permanente invalidità. La speranza di tutti i Medici e ovviamente dei pazienti è che tali farmaci possano consentire a chi ne dovrà fare uso di essere trattato in maniera semplice senza doversi sottoporre a continui monitoraggi minimizzando i rischi della terapia stessa.

In conclusione molte aritmie cardiache comportano un aumentato rischio di formazione di coaguli e quindi di ictus ischemico cerebrale. La terapia anticoagulante rappresenta in questi casi un trattamento altamente efficace e in molti casi da proseguire per tutta la vita.

La vecchia terapia anticoagulante orale che pure è stata fondamentale per tantissimi pazienti, presenta numerose limitazioni. L’arrivo di nuovi farmaci anticoagulanti molto maneggevoli, sicuri e che non richiedono monitoraggio continuo probabilmente consentirà di trattare tanti pazienti che fino ad ora non hanno avuto accesso a tale terapia. In questo modo potremo in moltissimi pazienti scongiurare quel drammatico evento che è l’ictus cerebrale ischemico che è solitamente causato da una aritmia come la fibrillazione atriale sempre più diffusa nella popolazione.