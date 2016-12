TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Contrariamente a quanto molti pensano, una dieta a basso contenuto di sale si associa a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e di morte rispetto a un consumo medio, almeno secondo i risultati di uno studio pubblicato su The Lancet cui hanno preso parte più di 130.000 persone in 49 Paesi svolto dai ricercatori del Population Health Research Institute (Phri) della McMaster University in Canada.

«L'obiettivo era di verificare se il rapporto tra assunzione di sale, mortalità, malattie cardiache e ictus fosse diverso nei soggetti con elevati valori pressori rispetto ai normotesi» esordisce Andrew Mente, autore principale e professore associato di epidemiologia clinica e biostatistica alla Michael G. DeGroote School of Medicine della McMaster. E a conti fatti i risultati dimostrano che, indipendentemente dalla presenza o meno di ipertensione, seguire una dieta a basso contenuto di sodio si associa a una maggiore frequenza di attacchi cardiaci, ictus e decessi rispetto a un'assunzione media.

«L'assunzione di sodio in Canada è compresa tra 3,5 e 4 grammi al giorno, mentre alcune linee guida raccomandano consumi a livello di popolazione inferiori a 2,3 grammi al giorno, un livello osservato da meno del 5% dei canadesi e delle persone in tutto il mondo» scrivono gli autori, aggiungendo che i loro risultati non solo dimostrano che esiste un limite, meno di tre grammi al giorno, sotto cui una dieta a basso tenore di sodio può essere poco salutare, ma dimostrano che i danni associati a un elevato consumo di sodio riguardano solo i pazienti ipertesi.

«La dieta a basso tenore di sodio riduce moderatamente la pressione sanguigna rispetto al consumo medio, a fronte di effetti negativi che potrebbero annullare eventuali benefici. La domanda chiave, quindi, non è se una ridotta assunzione di sodio riduce la pressione, ma se migliora lo stato di salute» scrivono i ricercatori.

«Alla luce di questi risultati ci chiediamo se non sia opportuno rivedere le linee guida che raccomandano l'assunzione di basse quantità di sodio a livello di popolazione, suggerendo invece un approccio che raccomanda un'assunzione di sale moderata, specie negli ipertesi» conclude Mente.