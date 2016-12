TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Settembre è il mese ideale per pianificare una strategia di prevenzione da influenza e sindromi influenzali. Solo nella scorsa stagione, secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss), si è assistito a circa 4 milioni e 597 mila casi di sindromi influenzali. Inoltre, i primi casi di influenza si sono registrati già verso la fine di settembre e gli ultimi si sono protratti fino a tutto il mese di aprile. Per ridurre il rischio di contrarre questi disturbi nella stagione invernale, l’omeopatia è sicuramente indicata in tutte le fasce di età, da quella pediatrica, particolarmente soggetta a disturbi influenzali, alle donne in gravidanza, fino agli over 65 anni. Infatti, grazie alle loro alte diluizioni, i medicinali omeopatici non presentano generalmente tossicità chimica né effetti secondari, e non comportano rischi di interazione con altri medicinali. Per questo motivo, possono essere quindi utilizzati da tutti i componenti del nucleo familiare.

“A partire dal mese di settembre suggerisco di iniziare un trattamento preventivo: un tubo dose di Oscillococcinum da assumere una volta a settimana per tutto il periodo di maggiore trasmissione di queste infezioni, ossia fino ad aprile”, spiega il dott. Mauro Mancino, pediatra esperto in omeopatia a Pesaro. “Secondo la mia esperienza, questo medicinale omeopatico contribuisce a ridurre in modo significativo il rischio di contrarre influenza e sindromi influenzali. A partire dal mese di novembre, consiglio di associare a Oscillococcinum, Influenzinum 30 CH, 1 tubo dose al mese, per tutta la durata dell’inverno”.

Oscillococcinum è utile anche ai primissimi sintomi quali stanchezza improvvisa, spossatezza, sensazione di malessere, sonnolenza, brividi, in quanto aiuta ad impedire l’evoluzione della malattia verso la fase acuta. “Per evitare eventuali ricadute – sottolinea il dottore - suggerisco poi di continuare o di iniziare ad assumerne una dose alla settimana. Non è mai troppo tardi per iniziare la prevenzione”.

Tra le affezioni più comuni che tendono a ripresentarsi con frequenza nei mesi più freddi, soprattutto nei bambini, ci sono otiti e disturbi gastrointestinali; anche in questi casi l’omeopatia è indicata in ottica preventiva. “A chi ha sofferto nella scorsa stagione invernale di infezioni recidivanti delle prime vie aeree (otiti, rino-sinusiti), consiglio di somministrare, oltre a Oscillococcinum 1 dose a settimana, anche il medicinale omeopatico Aviaire 30 CH, 5 granuli 1 volta a settimana, per i mesi invernali”, indica il dottor Mancino. Se la tendenza è quella di soffrire facilmente di disturbi gastrointestinali (vomito, diarrea ecc.), in via preventiva è utile assumere, oltre a Oscillococcinum 1 dose a settimana, Arsenicum album 30 CH, 5 granuli una volta alla settimana.

A cura di: Dott. Mauro Mancino, pediatra di Pesaro.