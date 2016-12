TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Quando, con l’arrivo dell’estate, caldo e umidità aumentano sensibilmente, l’aria condizionata può essere un vero toccasana. Tuttavia, gli sbalzi termici tra il calore esterno e le basse temperature di case, uffici ed esercizi commerciali sono tra le cause principali dei disturbi da raffreddamento nella stagione estiva. In questi casi, i medicinali omeopatici possono essere una valida scelta terapeutica. Ne abbiamo parlato con il dott. Dario Vicenzi, medico di famiglia esperto in omeopatia a Modena.

Dott. Vicenzi, quali sono i disturbi più comuni dovuti a un utilizzo eccessivo dell’aria condizionata?

Tosse, raffreddore, mal di gola e febbre sono tra i disturbi più frequenti. Questi episodi “fuori stagione” sono spesso legati a un utilizzo improprio dei climatizzatori: infatti, i continui sbalzi di temperatura, insieme all’alto tasso di umidità, favoriscono la proliferazione di virus e batteri.

Qual è la terapia omeopatica che consiglia in caso di tosse?

Nel caso in cui l’aria condizionata provochi la tosse, consiglio l’assunzione di Stodal , uno sciroppo omeopatico indicato per tutti i tipi di tosse, che permette di ridurre la frequenza e l’intensità del disturbo. Può essere utilizzato da adulti e bambini, anche al di sotto dei due anni in quanto non contiene sostanze mucolitiche. Ne vanno assunti 15 ml per gli adulti e 5 ml per i bambini, 3-5 volte al giorno. Anche altri medicinali a nome comune possono venirci in aiuto: se la tosse è secca con tonalità quasi acuta suggerisco Spongia tosta 9 CH, 5 granuli ogni 3 ore. In caso di tosse produttiva e abbondante consiglio Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granuli ogni 3-4 ore.

E per chi soffre di mal di gola?

Ai pazienti che accusano estese infiammazioni della gola con dolore laringeo indico Phytolacca 7 CH; in presenza di gola secca, bruciante e arrossata, il medicinale omeopatico più adatto è Arum triphyllum 9 CH. In entrambi i casi ne vanno assunti 5 granuli, ogni 2-3 ore. In via preventiva è possibile assumere Sambucus 5 CH, 5 granuli alla sera prima di coricarsi.

Gli sbalzi termici possono causare anche la febbre, disturbo molto fastidioso specie se arriva in estate. Cosa consiglia in questi casi?

Nel caso in cui la febbre sia elevata, con ansia e tachicardia, e dovuta a sbalzi termici, è utile assumere Aconitum 9 CH, 5 granuli ogni ora. Per la febbre a esordio improvviso, caratterizzata da sudorazione abbondante, viso arrossato e mal di testa, è utile Belladonna 9 CH, nella posologia di 5 granuli ogni ora. In caso di sindromi febbrili con indolenzimento, dolori ossei e ai bulbi oculari si può assumere Eupatorium perfoliatum 9 CH, 5 granuli ogni ora.

Visti gli effetti negativi che può avere l’aria condizionata lei si sente di sconsigliarne l’utilizzo?

Piuttosto direi che, come per molte altre cose della vita, in media stat virtus. Il climatizzatore è uno strumento utilissimo, l’importante è non abusarne. Con alcuni piccoli accorgimenti si può usare l’aria condizionata senza incorrere in “effetti secondari”, ricordandoci ad esempio di tenere sempre la temperatura nei locali interni tra i 25 e i 27 gradi e di non abbassarla troppo di notte, quando anche il calore corporeo diminuisce.