TelemedItalia: Tecnologie Sanitarie, Sanità, Salute

Manca poco all’inizio degli esami di Stato 2016: mercoledì 22 giugno si parte con la prima prova scritta, quella di italiano. Le commissioni d'esame esamineranno 24.991 classi per un totale di 503.452 candidati. Per moltissimi ragazzi, i giorni antecedenti sono inesorabilmente scanditi da ore di studio e ripassi forsennati, fino a tarda ora nella notte. Risultano piuttosto frequenti, quindi, momenti di stanchezza e tensione emotiva, che rendono i ragazzi anche più tesi e nervosi il giorno dell’esame.

Per affrontare questi momenti, oltre a una dieta equilibrata e al riposo, possono essere d’aiuto alcuni integratori alimentari e diversi medicinali omeopatici, che permettono di trovare una risposta efficace a disturbi quali stress, insonnia e stanchezza. Come ci spiega la dott.ssa Elena Rastaldi, farmacista esperta in omeopatia presso la Farmacia Meazza di Rho, “I medicinali omeopatici hanno alcuni importanti vantaggi: non presentano, in genere, tossicità chimica, sono privi di effetti secondari noti e possono essere assunti anche associati ad altre terapie in corso perché non comportano rischi d’interazione”.

La difficoltà ad addormentarsi e a riposare serenamente è uno tra i disturbi più ricorrenti e non va sottovalutato perché può causare irritabilità, calo dell’attenzione, difficoltà nell’apprendimento e nella memorizzazione. “Quando l’insonnia è caratterizzata dall’incapacità di smettere di pensare, suggerisco Gelsemium 15 CH e Argentum Nitricum 15 CH, 5 granuli di entrambi prima di coricarsi, somministrazione da ripetere durante la notte se necessario”, evidenzia la dott.ssa Rastaldi.

I medicinali omeopatici possono essere utili anche quando è la stanchezza a farsi sentire, magari proprio a ridosso delle prove d’esame: “In questi casi consiglio di assumere un tubo dose alla settimana di Phosphoricum acidum 30 CH. Se lo studente non riesce a concentrarsi e a memorizzare le nozioni a dovere, è indicato Kalium phosphoricum 30 CH, un tubo dose alla settimana”.

Sono pochi gli studenti che affrontano la maturità senza accusare stress, un fattore che può portare a un deficit di magnesio: l’adrenalina prodotta dallo stress aumenta la dispersione del minerale dalle cellule, che viene eliminato dai reni. “In genere consiglio di assumere sistematicamente Magnesium 300+, un integratore di magnesio che apporta l’80% della quantità di magnesio raccomandata quotidianamente (300 mg al giorno), oltre a vitamine del gruppo B, la vitamina PP, quella E, il selenio e preziosi ossidanti, ed è molto utile per sostenere gli studenti durante lo sforzo fisico e mentale degli esami”, indica la dott.ssa Rastaldi.

Un'altra conseguenza dello stress è il sovra utilizzo di vitamine del gruppo B, il cui deficit si ripercuote in breve tempo sulla capacità di sintesi dei neurotrasmettitori serotonina e GABA, che svolgono un ruolo molto importante nel controllo dell’ansia. “A chi, durante le prove d’esame, manifesta la cosiddetta “paura che blocca”, una sorta di ansia da prestazione che provoca la sensazione di dimenticare tutto quello che si è studiato, consiglio Gelsemium 15 CH, 5 granuli al mattino e più volte al giorno secondo necessità”, afferma la dott.ssa Rastaldi. “Se si soffre di “ansia da anticipazione”, si può assumere Argentum nitricum 15 CH, 5 granuli 3 volte al giorno.”

Spesso lo sforzo visivo sui libri o davanti al pc causa secchezza oculare, un disturbo visivo caratterizzato in genere da arrossamento oculare, sensazione di corpo estraneo, bruciore, fotofobia. “In questi casi suggerisco l’assunzione del collirio omeopatico Euphralia, 2 gocce fino a 6 volte al giorno. Si tratta di un collirio a base di Euphrasia officinalis 3 DH e Chamomilla vulgaris 3 DH, due sostanze attive tradizionalmente utilizzate dalla farmacologia omeopatica nel trattamento dei disturbi dell’occhio più frequenti. Per via orale consiglio l’assunzione di Ruta graveolens 5 CH, 5 granuli 3 volte al giorno, per ridurre l’affaticamento visivo”.